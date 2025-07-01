Где расположен Ижевский электромеханический завод "Купол", который атаковали дроны
- Дроны СБУ атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол", который производит ЗРК "Тор", "Оса" и беспилотники "Гарпия".
- Ижевский завод "Купол" основан в 1957 году и является частью оборонного комплекса России, расположен в столице Удмуртии, Ижевске.
Дроны СБУ утром 1 июля атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол". Предприятие занимается производством ЗРК "Тор", "Оса", а также беспилотников "Гарпия" по заказу минобороны России.
24 Канал показывает на карте, где расположен завод в Ижевске.
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Где расположен Ижевский электромеханический завод
Ижевск – столица республики Удмуртия, что является частью Приволжского федерального округа. Это город площадью 315,6 километров квадратных.
По открытым данным его население составляет более 640 тысяч человек.
Где расположен Ижевск: смотрите на карте
Ижевский электромеханический завод "Купол" – одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, которое было создано в 1957 году.
Расстояние до цели – более 1300 километров.
Где расположен "Купол": смотрите на карте
К слову, из-за атаки беспилотников в местном аэропорту вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов.
По данным главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, в результате атаки якобы есть 35 пострадавших и 3 погибших.