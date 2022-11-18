Где в Украине не будет света 19 ноября: графики отключений

Из-за российских террористических ударов по энергетической инфраструктуре во всех областях Украины выключают свет. Укрэнерго обнародовало график ограничений на 19 ноября.

Специалисты предупредили, что 10 ноября по всей Украине будут плановые отключения. Аварийные отключения не прогнозируют.

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Как выключить свет 19 ноября

В Укрэнерго сообщили, что 19 ноября во всех регионах Украины плановые отключения будут применяться:

с 00:00 до 02:00;

с 8:00 до 24:00.

Дополнительные аварийные отключения не предсказываются. Ограничение потребления – это последствия ракетных атак ростов на энергосистему Украины. На этой неделе это была уже шестая. Повреждений много, они – сложные,

– говорится в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением изуродованной инфраструктуры круглосуточно и без выходных, чтобы вернуть свет украинцам.

"Этой зимой мы должны проявить выдержку и мужество, чтобы противостоять врагу на энергетическом фронте", - подчеркнули в Укрэнерго.

Обратите внимание, что графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке . Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а только предоставляет облэнерго объемы, на которые нужно снизить потребление.

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Во Львовской области также будут выключать свет

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что Укрэнерго дало распоряжение применить график плановых отключений с 00:00 до 02:00 и с 08:00 до 24:00.

"Эти ограничения будут действовать во всех областях. Аварийные отключения пока не планируют применять", - отметил председатель ОВА.

Он добавил, что больше информации об отключениях во Львовской области можно посмотреть на сайте Львовоблэнерго в разделе " Почему нет света ".

"Благодарю всех за терпение и понимание", - подытожил Козицкий.

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В некоторых регионах света может не быть по нескольку дней

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что масштабные российские обстрелы украинских городов могут повлечь за собой ситуацию, когда свет в домах будет появляться всего на несколько часов. То есть, украинцы могут сидеть без электроэнергии по несколько дней.

По состоянию на 17 ноября около 40% потребителей были отсоединены от электроснабжения. Когда эта ситуация изменится, пока сказать невозможно.

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