Об этом сообщили в диспетчерском центре "Укрэнерго". Отметили, что передали на 7 ноября операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы ограничения электроснабжения.

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Перебои со светом будут в следующих областях:

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Житомирской;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской.

В этих регионах сеть получила наибольшие повреждения. Для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы необходимо сократить потребление на 30%, – объяснили энергетики.

Как работают энергетики

Ограничения по электроэнергии начнут действовать с 6:00 до конца суток. Свет будут выключать согласно графикам плановых ограничений. Несмотря на это, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления и применять графики аварийных отключений. Это все нужно во избежание дефицита. Энергетики пытаются не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

"Плановые и аварийные отключения – меры стабилизации работы энергосистемы, которые дополняют друг друга", – подчеркнули в Укрэнерго.

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Почему свет пропадает не по графику

В отдельных областях решение о введении графиков почасовых отключений действует до того, когда диспетчер определенного облэнерго отслеживает резкое увеличение потребления электроэнергии. Он должен предотвратить дополнительные аварии, поэтому принимает решение применить графики аварийных отключений.

Когда минует угроза перегрузки сетей, то продолжают действовать графики почасовых отключений. Поэтому свет может исчезать не в запланированные часы.

Обратите внимание – как действовать в случае чрезвычайной ситуации: смотрите видео

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