Про це повідомили у диспетчерському центрі Укренерго. Зазначили, що передали на 7 листопада операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання.

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Перебої зі світлом будуть у таких областях:

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Житомирській;

Сумській;

Харківській;

Полтавській.

В цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%, – пояснили енергетики.

Як працюють енергетики

Обмеження щодо електроенергії почнуть діяти з 6:00 до кінця доби. Світло вимикатимуть згідно з графіками планових обмежень. Попри це обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання й застосовувати графіки аварійних відключень. Це все потрібне для уникнення дефіциту. Енергетики намагаються не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.

"Планові та аварійні відключення – заходи стабілізації роботи енергосистеми, які доповнюють один одного", – наголосили в Укренерго.

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Чому світло зникає не за графіком

В окремих областях рішення щодо введення графіків погодинних відключень діє до того, коли диспетчер певного обленерго відстежує різке одночасне збільшення споживання електроенергії. Він повинен запобігти додатковим аваріям, тому ухвалює рішення застосувати графіки аварійних відключень.

Коли минає загроза перевантаження мереж, то продовжують діяти графіки погодинних відключень. Через це світло може зникати не в заплановані години.

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