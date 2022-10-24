Веерные отключения света в Ровненской области: ОВА опубликовала график на 24 октября
Источник:Виталий Коваль
Россияне атаковали Запад страны 22 октября. В частности, "прилет" был и в Ровненской области. Поэтому там на время исчезло энергоснабжение.
Сейчас идет восстановление поврежденных объектов, поэтому жители города сообщили о необходимости веерных отключений в области. Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль поделился графиком планового обесточивания за 24 октября.
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Где в Ровненской области не будет света
Веерные отключения 24 октября будут продолжаться в Ровненской области до 18:00. Речь идет о полном или частичном обесточении некоторых территориальных общин.
07:43 – 14:00 света не будет в Сарненском и Варасском районе в таких селах:
- Антоновка;
- Владимирец (частично);
- Каноничи;
- Высоцк;
- Дубровица (частично);
- Выровская;
- Немовичи;
- Клесов (частично);
- Степань (частично).
Кроме того, 14:00 – 18:00 электроснабжение будет приостановлено в 29 населенных пунктах Ровенской области.
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Атака по энергетической инфраструктуре Ровненской области: жителей области просят экономить электроэнергию
Виталий Коваль заявил, что повреждения после российского нападения по энергетической инфраструктуре города и области уже устранили. Однако экономить свет все же придется.
Поэтому в регионе ввели плановое отключение электроэнергии. Городской глава Ровно Александр Третяк подчеркнул, что после 18:00 все вывески следует выключить.
Местные власти призвали жителей области сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Необходимо сократить использование электроприборов в критические часы, чтобы не было перебоев со светом.
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