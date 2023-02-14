Никаких графиков: в ДТЭК назвали области, где не будут выключать свет 15 февраля

В среду, 15 февраля, в нескольких областях целый день не выключат свет. Как это возможно читайте дальше.

В ДТЭК сообщили, что 15 февраля "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать завтра свет в Киеве, Киевской да Днепропетровской областях.

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Где не будут выключать свет 15 февраля: список областей

Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.

Отметим, что из-за сетевых ограничений завтра в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что 15 февраля в регионе не будут выключать свет. Однако в случае перегрузки сетей или других непредвиденных обстоятельств могут быть восстановлены отключения по графикам, добавила она.

15 февраля свет не будут выключать и на Хмельницкой области. Однако, на севере области могут быть отключения основных очередей по графику только в периоды максимальной нагрузки – с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Не планируют отключений электроэнергии и в Винницкой области. Об этом рассказали в облэнерго.

Как отметили в компании, совместными усилиями энергетикам удается держать баланс генерации и потребления, а также распределение электроэнергии на необходимом уровне для обеспечения потребностей потребителей.

В Сумской области 15 февраля также не будут отключать свет. В облэнерго предупредили, что отключения возможны только в связи с аварийными ситуациями в сетях или угрозами ракетных ударов по Украине.

В каком состоянии находится украинская энергосистема

Энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных атак врага и 17 волн атак БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей сейчас недоступны, ведь находятся под контролем оккупантов.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и приступов дронов. Также для того чтобы покрыть потребности потребителей, осуществляют импорт электроэнергии.