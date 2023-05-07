Кто оформляет отсрочку студенту и какие документы для этого нужны

Недавно Верховная Рада продлила военное положение еще на 90 дней, то есть до 18 августа. Следовательно, мобилизационные мероприятия в нашем государстве продолжатся.

Однако наличие права на отсрочку от мобилизации не означает иммунитет получения повестки студентом. Об этом в интервью 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Смотрите также Военнообязанные и резервисты: какие категории мужчин подлежат призыву

Кто оформляет отсрочку студентам

Юрист объясняет, что студенту для оформления отсрочки необходимо прибыть в ТЦК и СП для уточнения и проверки документов. Там нужно подать справку о причислении к вузу и заявление о предоставлении отсрочки (в произвольной форме). В свою очередь ТЦК и СП должен предоставить отсрочку (уже официально) и сделать соответствующую отметку в военно-учетном документе.

Отсрочка оформляется непосредственно в ТЦК и СП. Как правило, предоставлению отсрочки предшествует прохождение лицом военно-врачебной комиссии (ВЛК) и только после этого на основании предоставленных документов лицу предоставляется соответствующая отсрочка от призыва во время мобилизации,

– объясняет Юрчак.

Кроме того, юрист добавляет, что для получения отсрочки студенту необходимо предоставить:

справку из учебного заведения,

студенческий билет (при наличии),

документы в подтверждение аккредитации учебного заведения, если лицо, например, учится в частном учебном заведении.

Кто из студентов имеет право на отсрочку

Учащиеся и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;

студенты колледжей, университетов, институтов, академий;

аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;

ассистенты-стажеры.

Следует добавить, что на студентов заочной формы обучения отсрочка не распространяется.