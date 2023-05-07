Кто оформляет отсрочку студенту и какие документы для этого нужны
Недавно Верховная Рада продлила военное положение еще на 90 дней, то есть до 18 августа. Следовательно, мобилизационные мероприятия в нашем государстве продолжатся.
Однако наличие права на отсрочку от мобилизации не означает иммунитет получения повестки студентом. Об этом в интервью 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.
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Кто оформляет отсрочку студентам
Юрист объясняет, что студенту для оформления отсрочки необходимо прибыть в ТЦК и СП для уточнения и проверки документов. Там нужно подать справку о причислении к вузу и заявление о предоставлении отсрочки (в произвольной форме). В свою очередь ТЦК и СП должен предоставить отсрочку (уже официально) и сделать соответствующую отметку в военно-учетном документе.
Отсрочка оформляется непосредственно в ТЦК и СП. Как правило, предоставлению отсрочки предшествует прохождение лицом военно-врачебной комиссии (ВЛК) и только после этого на основании предоставленных документов лицу предоставляется соответствующая отсрочка от призыва во время мобилизации,
– объясняет Юрчак.
Кроме того, юрист добавляет, что для получения отсрочки студенту необходимо предоставить:
- справку из учебного заведения,
- студенческий билет (при наличии),
- документы в подтверждение аккредитации учебного заведения, если лицо, например, учится в частном учебном заведении.
Кто из студентов имеет право на отсрочку
- Учащиеся и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;
- студенты колледжей, университетов, институтов, академий;
- аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;
- ассистенты-стажеры.
Следует добавить, что на студентов заочной формы обучения отсрочка не распространяется.