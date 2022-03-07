Где оккупанты чаще всего сдаются в плен: Геращенко назвал конкретные области
Источник:НВ
Украинские военные взяли в плен уже около 2 тысяч россиян. Часто россияне разбегаются по по лесам и полям.
Однако, их задерживают наши защитники. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он также сообщил, где чаще всего россияне сдаются в плен.
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Кто попадает в плен
По его словам, в плен попадают российские солдаты, которых обманули их же командиры, ничего им не сказав о том, что они будут воевать с Украиной.
Российские солдаты были совершенно демотивированы, их обманули, подняли ночью 24 числа по тревоге и сказали, что идут учения. И дальше главные машины прошли через границу,
– сказал Геращенко.
Как их ловят
Чаще они ехали в БТР и машинах. Часто рядовой российский воин даже не понимал, что их войска уже вторглись на территорию независимой страны, отметил советник министра.
"Утром уже по ним начали стрелять, убивать и т. д. Многие просто разбегались по лесам и полям. Потом их задерживали, и они становились пленными", – добавил он.
Где чаще всего россияне сдаются в плен
Больше всего сдались в плен в Черниговской и Сумской областях. А также в Николаевской – они шли со временно оккупированного Крыма, как и все наступление на юге.
"К пленным относятся хорошо, понимая, что они люди подневольные. И, соответственно, будут их использовать в качестве обменного фонда – для обмена на наших пленных, которые попали к россиянам", – добавил Геращенко.
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