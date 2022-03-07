Однак їх затримують наші захисники. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він також повідомив, де найчастіше росіяни здаються в полон.

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Хто потрапляє у полон

За його словами, у полон потрапляють російські солдати, яких обдурили їхні ж командири, які нічого їм не сказали про те, що вони воюватимуть з Україною.

Російські солдати були абсолютно демотивовані, їх обдурили, підняли вночі 24 числа по тривозі і сказали, що йдуть навчання. І далі головні машини пройшли через кордон,

– сказав Геращенко.

Як їх ловлять

Найчастіше вони їхали в БТР та машинах. Часто пересічний російський вояка навіть не розумів, що їхні війська вже вторглися на територію незалежної країни, зазначив радник міністра.

"Вранці уже по них почали стріляти, вбивати і т. д. Багато хто просто розбігався лісами та полями. Потім їх затримували, і вони ставали полоненими", – додав він.

Де найчастіше росіяни здаються у полон

Найбільше здались у полон в Чернігівській та Сумській областях. А також у Миколаївській – вони ішли з тимчасово окупованого Криму, як і весь наступ на півдні.

"До полонених ставляться добре, розуміючи, що вони люди підневільні. І, відповідно, далі їх використовуватимуть як обмінний фонд – для обміну на наших полонених, які потрапили до росіян", – додав Геращенко.

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