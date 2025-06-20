Россияне могут назвать это буферной зоной: как изменилась ситуация на Сумском фронте
- Украинская армия удерживает позиции, и любая пауза работает в пользу ВСУ, позволяя исправить ошибки в обороне и накопить силы.
- Угрозы непосредственно Сумам пока нет, хотя российские войска находятся на расстоянии около 20 километров.
Сейчас россияне не могут продвинуться дальше в Сумской области. Они остановились возле одного из поселков на севере.
Об этом рассказал в эфире 24 Канала военный эксперт Ян Матвеев. Он добавил, что россияне не смогли продвинуться дальше Юнаковки в Сумской области.
Смотрите также Россия не испытывает недостатка в живой силе на Харьковщине: есть ли угроза непосредственно для Харькова
Тактика россиян уже не работает
На том же месте они были еще неделю назад.
"Да, есть небольшие уточнения на карте, но фактически действительно в Сумской области российское наступление, можно сказать, остановилось. Там нет никаких серьезных продвижений. И вообще их тактика штурмов малыми пехотными отрядами уже не особо работает – или вообще не работает", – сказал Ян Матвеев.
Он добавил, что лето в самом разгаре, и у россиян еще есть время организовать массированный штурм по нескольким направлениям. Украинские аналитики обращают внимание на проблемы с системой укреплений в Сумской области. Очевидно, эти проблемы будут решаться, впрочем украинская армия пока удерживает позиции.
Никакого "развала", о котором говорили две недели назад, когда было более-менее активное наступление, нет. Я тогда говорил, что это просто продвижение вдоль границы – у самых приграничных населенных пунктов. Вот там оно фактически и осталось,
– сказал Ян Матвеев.
Он также отметил, что угрозы непосредственно Сумам пока нет, несмотря на близость российских войск – около 20 километров. Это, конечно, создает дополнительные риски, но общая тенденция такова: россияне оставят себе этот плацдарм, возможно, немного его расширят.
Матвеев убежден, что россияне потом назовут это буферной зоной, объявят "успехом" или "победой". И на этом наступательная операция на севере завершится.
Военный эксперт подытожил, что любая пауза, даже короткая, работает на пользу ВСУ: они могут исправить ошибки в обороне, накопить силы там, где это нужно, укрепиться – и дальше держать позиции.