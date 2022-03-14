Как и где получить помощь с документами за границей

Украинские беженцы могут выехать за границу даже без документов, если они потеряли их из-за войны РФ в Украине. Однако в другой стране следует сразу обратиться в консульства, где окажут помощь с документами.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что оформление утраченных или просроченных документов за границей – это полномочия Консульства.

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Все услуги с документами для украинских беженцев предоставляются безотлагательно.

Какую помощь с документами можно получить

В Консульстве вы можете:

Продлить срок действия собственного загранпаспорта и детей.

Внести сведения о детях младше 16 лет в паспорт одного из родителей.

Оформить Свидетельство о подтверждении личности на случай, если у вас есть только внутренний паспорт (старого образца в виде "книжечки"), где отсутствуют записи латиницей.

Получить информационную поддержку.

Где получить помощь за границей

Ссылки на информационные онлайн-карты стран, которые сейчас приняли больше всего украинцев

Польша – детали и контакты консульств по ссылке.

Венгрия – детали и контакты консульств по ссылке.

Чехия – детали и контакты консульств по ссылке.

Словакия – детали и контакты консульств по ссылке.

Румыния – детали и контакты консульств по ссылке.

Молдова – детали и контакты консульств по ссылке.

Добавим, что из-за полномасштабной войны России в Украине многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и отправиться искать убежища в других странах. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания дал советы украинцам, вынужденно выезжающим за границу.

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