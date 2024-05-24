Враг выпустил по защитникам почти 100 КАБов и продвинулся возле Ивановки: карта боев 24 мая

Россияне продолжают наступать. Силы обороны делают все возможное для срыва планов противника по продвижению на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Защитники уверенно уничтожают захватчиков и иногда контратакуют.

За минувшие сутки произошло 113 боевых столкновений. За первые 10 часов 24 мая случилось уже 37 боев. В Генштабе рассказали, на каком участке фронта ситуация самая горячая.

Смотрите также Удар 5-ю ATACMS: военные показали эффектное уничтожение батареи С-400 россиян

Наступление на Харьковщине

За сегодня враг трижды пытался штурмовать позиции наших войск на Харьковском направлении. Силы обороны отбили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Продолжаются боевые действия в районах Глубокого и Волчанска.

Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено,

– отметили в Генштабе.

Бой в районе Глубокого: смотрите на карте

Столкновения возле Волчанска: смотрите на карте

За минувшие сутки здесь оккупанты потеряли 137 человек, из них 31 – мертвыми, и 23 единицы вооружений и военной техники, в частности один танк, две пушки, одну РСЗО, БпЛА, два автомобиля, пять единиц спецтехники.

Что происходит на Востоке

На Купянском направлении с начала суток происходили 10 боевых столкновений. Защитники успешно атаковали россиян в направлении Дружелюбовки.

В районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки.

Бой в районе Стельмаховки: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Ивановки: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские военные пытаются помешать продвижению врага в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинцы отражают вражескую атаку в районе Спирного.

Защитники сражаются возле Спирного: смотрите на карте

На Краматорском направлении с начала суток наши подразделения помешали атаке противника в направлении Клищеевки.

На Покровском направлении интенсивность боевых действий сегодня снизилась, атак здесь противник не совершал. За минувшие сутки враг потерял здесь всего 263 человека в живой силе. Также вчера наши воины уничтожили российский штурмовик Су-25, по одному авто и ББМ.

На Кураховском направлении украинские воины уже отбили три атаки оккупантов. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки.

Россияне наступают на Красногоровку: смотрите на карте

Какая обстановка на Юге

На Ореховском направлении Силы обороны остановили атаку оккупантов вблизи Новоданиловки, а на Приднепровском направлении отбили штурм врага в районе Крынок. Кроме того, защитники продолжают проводить мероприятия по усилению оборонительных рубежей на левом берегу Днепра.

Защитники остановили оккупантов вблизи Новоданиловки: смотрите на карте

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг сбрасывает бомбы на украинские позиции

За прошедшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенных пунктах три ракетных удара, выпустив 13 ракет, 57 авиаударов с применением 97 КАБов, более 987 ударов дронами-камикадзе, из которых fpv – 978. Также оккупанты совершили более четырех тысяч обстрелов из различных видов вооружения, в том числе 147 – с применением реактивных систем залпового огня.