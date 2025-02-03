Путин может рассматривать 2 страны для встречи с Трампом, на это есть 2 веские причины

Путин хотел бы встретиться с Трампом в Саудовской Аравии или ОАЭ, об этом пишет Reuters. Российский диктатор ограничен в своем выборе.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что, вероятно, это реальное желание диктатора. Если между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоится личная встреча, то страна для нее должна соответствовать двум критериям.

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"Во-первых, она должна быть равноудалена от США и России. Во-вторых, на нее не должно распространяться правило международного уголовного суда", – отметил политолог Игорь Рейтерович.

Почему именно страны Ближнего Востока

Политолог добавил, что Путин не может поехать в страну, которая признает юрисдикцию этого суда. Поэтому страны Ближнего Востока хорошо подходят для встречи. В свою очередь, у Трампа хорошие отношения с арабскими странами, и для него такой вариант встречи вполне вероятен.

Для России это тоже компромиссный вариант. Путин может отправиться туда и поговорить. Но Путин – параноик, и все может свестись к тому, что он будет общаться с Трампом по скайпу,

– отметил политолог.

Рейтерович добавил, что за месяц ситуация может кардинально измениться, и, например, Путин может и не полететь. Но если процесс достигнет финальной стадии и будет принято решение о личной встрече, такая площадка подойдет для обеих стран.