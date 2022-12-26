Взрывы в Энгельсе: где расположен аэродром – показываем на карте

В России на аэродроме "Энгельс" ночью 26 декабря раздалась воздушная тревога и взрывы. После этого вспыхнул пожар.

Город Энгельс расположен в Саратовской области, передает 24 канал. С начала полномасштабного вторжения авиабаза в Энгельсе стала одним из российских аэродромов, которые оккупанты используют для нанесения ракетных ударов.

Кстати говоря Списывают все на "обломки беспилотника": минобороны России подтвердило жертвы на "Энгельсе"

Жертвы есть, но техника, мол, целая

Россияне рассказывают об атаке беспилотника. Утверждают, что в понедельник ПВО сбила его во время подлета к военному аэродрому. Однако сообщают и о жертвах – якобы, 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения.

Несмотря на погибших, убеждают, мол, авиатехника повреждения не получила.

Где расположен Энгельс: карта

Напомним, около 1:00 в Энгельсе сообщили о громком взрыве. В городе объявили воздушную тревогу. Площадь пожара составила около 120 квадратных метров.

Предыдущие взрывы на "Энгельсе": что известно

На аэродроме "Энгельс" взрывы раздаются не впервые. Громко было и 5 декабря. Россияне рассказывали, что на аэродром прилетел беспилотник, повредивший 2 бомбардировщика Ту-95. Впрочем, Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны Украины, заявил, что за инцидент несет ответственность российское правительство.

Оккупанты традиционно переводили вину на Украину. Кроме того, говорили о трех жертвах и четырех раненых.