Місто Енгельс розташоване у Саратовській області, передає 24 канал. Від початку повномасштабного вторгнення авіабаза в Енгельсі стала одним із російських аеродромів, яку окупанти використовують для нанесення ракетних ударів.

До речі Списують все на "уламки безпілотника": міноборони Росії підтвердило жертви на "Енгельсі"

Жертви є, але техніка, мовляв, ціла

Росіяни розповідають про атаку безпілотника. Стверджують, що у понеділок ППО збила на його під час підльоту до військового аеродрому. Однак розповідають і про жертв – нібито 3 російські військових, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення

Попри загиблих, переконують, мовляв, авіатехніка пошкоджень не зазнала.

Де розташований Енгельс: карта

Нагадаємо, близько 1:00 в Енгельсі повідомили про гучний вибух, в місті оголосили повітряну тривогу. Площа пожежі становила близько 120 квадратних метрів.

Попередні вибухи на "Енгельсі": що відомо

На аеродромі "Енгельс" лунають вибухи не вперше. Гучно було і 5 грудня. Росіяни розповідали, що на аеродром прилетів безпілотник, який пошкодив 2 бомбардувальники Ту-95. Втім, Андрій Юсов – представник ГУР Міноборони України – заявив, що за інцидент несе відповідальність російський уряд.

Окупанти традиційно перекладали вину на Україну. Крім того, говорили про трьох жертв та чотирьох поранених.