Где расположен Иран, Ирак и Катар и какое между ними расстояние: показываем на карте

Иран 23 июня 2025 года обстрелял Катар и Ирак. Там размещены американские военные объекты.

Где расположен Иран, Ирак и Катар и какое между ними расстояние, показывает на карте 24 Канал.

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Где расположен Иран, Ирак и Катар

Иранские войска атаковали американские военные базы после того, как США ударила по ядерным объектам страны.

Иран – это государство в юго-западной Азии с населением 83 миллиона человек.

Где расположен Иран: показываем на карте

Катар – государство в Западной Азии с населением более 2,6 миллиона человек. Страна имеет одну сухопутную границу с Саудовской Аравией на юге, а с других сторон омывается водами Персидского залива, который и разделяет Катар с Ираном.

Между обоими берегами – чуть более 190 километров.

В Катаре расположена американская авиабаза Аль-Удейд. Это одна из крупнейших баз США в регионе.

Там также дислоцировался небольшой контингент Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Где расположен Катар: смотрите на карте

Иран на западе граничит с Ираком – страной с населением более 45 миллионов человек.

СМИ сообщают, что на Ирак летела 1 ракета. Из-за этого на авиабазе Айн-аль-Асад в мухафазе Аль-Анбар, где дислоцируются американские военные, активировали систему ПВО. Этот объект расположен на западе Ирака.

Оттуда до границы с Ираном – более 160 километров.

Где расположен Ирак: смотрите на карте