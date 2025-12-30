Раскинулась на 250 гектаров: где на карте резиденция Путина, об атаке на которую врут в Кремле

Россия 29 декабря заявила, что "украинские дроны" якобы атаковали резиденцию Путина. Она расположена вблизи города Валдай.

Где именно это на карте и что известно о резиденции, рассказывает 24 Канал.

Где расположена резиденция Путина на Валдае?

Резиденция, об атаке на которую врут россияне, расположена в Новгородской области России в 20 километрах от города Валдай.

Ее называют "Валдай", "Ужин", а еще "Длинные Бороды", как одноименный приселок.

Она входит в состав официальных резиденций президента России, среди которых Кремль, Ново-Огарево, "Бочаров Ручей", Константиновский дворец и тому подобное.

Согласно кадастровой документации, площадь этой путинской дачи составляет 250 гектаров.

Где расположена резиденция Путина на Валдае: смотрите на карте

Объект начали строить в 1934 году для Иосифа Сталина. Впрочем, тот там был только раз – в 1939.

Активно заговорили об этой резиденции в 2021 году, когда Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального обнародовал данные об этой "самой тайной официальной даче" российского диктатора.

На территории всего около 80 зданий. В них расположились жилой дом, китайский павильон, русская изба, бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, детская площадка с горками, ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и миниказино, солярий, криокамеры, массажные ванны, кабинеты стоматологии, косметологии, грязелечения, склады, гаражи, ангары, небольшие гостевые домики и т.д.

Часть земли оформлена на ООО "Прайм", которое принадлежит другу Путина и основному акционеру банка "Прайм" Юрию Ковальчуку. Интересно, что "Прайм" сдает эту часть в аренду Управлению делами президента России.

Ложь России об атаке на резиденцию Путина: что известно?