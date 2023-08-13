От Китая до Швейцарии и США: Россия берет комплектующие для "Шахедов" из 7 стран и 22 компаний

В июле 2023 года стало известно, что Россия уже начала применять для ударов по Украине "Шахеды", изготовленные непосредственно на мощностях российской промышленности. Для этого оккупанты импортируют комплектующие из разных стран мира.

Анализ дронов показывает, что хоть россияне и сделали все, чтобы максимально удешевить и масштабировать производство дронов-камикадзе, но остались зависимыми от внешних поставок комплектующих.

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Оккупанты импортируют комплектующие из 7 стран мира

Сейчас россияне импортируют для своих "Шахедов" (или "Герань-2") более 100 комплектующих, которые производят суммарно 22 компании из 7 стран мира. Львиная доля производителей этих элементов расположена в Китае, Швейцарии и США, что установили исследователи Conflict Armament Research (CAR).

Аналитики CAR добавили, что назвать этих поставщиков пока не могут, потому что еще не завершили все отслеживающие процедуры. Однако они указывают, что ориентировочно треть иностранных компонентов, обнаруженных в сбитых "Герань-2" российского производства, были изготовлены в промежуток между 2020 и февралем 2022 года, еще 12 компонентов – уже после февраля 2022 года, а все три элемента производства России – уже в течение января-марта 2023 года.

Что касается базовых отличий "Шахедов" российского производства от иранского, кроме названия, то российская версия очень упрощена.

Похоже, чтобы масштабировать производство дронов-камикадзе иранского образца на своих мощностях, россияне намеренно пошли на упрощение изготовления не только элементов корпуса, но и элементов бортовой электроники.

– уточнили журналисты.

Комплектующие российского "Шахеда":