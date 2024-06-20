Резервы подтягиваются, – Свитан сказал, где россияне планируют главные боевые действия

Российские оккупанты планируют вести основные боевые действия на Восточном направлении. Там враг задействовал свои подготовленные резервы. К этим боям они готовились более полугода.

Некоторые части не вводились в бой, а находились на дальности примерно от 100 километров и дальше за зоной поражения основных средств, которые имеет Украина. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Оккупанты усилят давление

Роман Свитан отметил, что сейчас россияне начинают подтягивать к линии боевого соприкосновения войска на дальности примерно 30 километров за зоной поражения армейской артиллерии. Россия подтягивает резервы вдоль всего Восточного фронта.

Резервы подтягиваются вдоль всего Восточного фронта. Начиная от Старомайорского, Времовского выступления, Угледара, Донецка, Горловки, Бахмута. Далее район Лисичанска вплоть до Купянска. Более 200 километров фронта. Это не широкомасштабная операция. Фрагментами по 7, 10 километров по ширине фронта от Старомайорского до Купянска россияне сейчас размещаются,

– объяснил он.

В ближайшее время захватчики усилят давление на некоторых направлениях. Одна из основных задач – это выход на границы Луганской и Донецкой областей. А по Луганскому фронту они будут пытаться выйти на левый берег Оскольского водохранилища, реки Оскол, реки Северский Донец.

"То есть под ударами Купянское направление, Боровая и Лиман. Действительно это так называемая летняя военная кампания российская, где они пытаются двигаться. В течение нескольких месяцев будут работать на этом направлении. Параллельно с этим они будут пытаться развивать, допустим, оперативные операции, отвлекая наши части на другие участки фронта", – считает военный эксперт.

Как предположил полковник ВСУ в запасе, это может быть левый берег Днепра, Запорожское направление в районе Роботино, Васильевки, Харьковское направление, где продолжаются бои в районе Липцев и Волчанска.