Деякі частини не вводились у бій, а перебували на дальності приблизно від 100 кілометрів і далі за зоною ураження основних засобів, які має Україна. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Окупанти посилять тиск

Роман Світан зазначив, що зараз росіяни починають підтягувати до лінії бойового зіткнення війська на дальності приблизно 30 кілометрів за зоною ураження армійської артилерії. Росія підтягує резерви вздовж всього Східного фронту.

Резерви підтягуються вздовж всього Східного фронту. Починаючи від Старомайорського, Времівського виступу, Вугледара, Донецька, Горлівки, Бахмута. Далі район Лисичанська аж до Куп’янська. Понад 200 кілометрів фронту. Це не широкомасштабна операція. Фрагментами по 7, 10 кілометрів по ширині фронту від Старомайорського до Куп’янська росіяни зараз розміщуються,

– пояснив він.

Найближчим часом загарбники посилять тиск на деяких напрямках. Одне з основних завдань – це вихід на кордони Луганської та Донецької областей. А по Луганському фронту вони будуть намагатися вийти на лівий берег Оскільського водосховища, річки Оскіл, річки Сіверський Донець.

"Тобто під ударами Куп'янський напрямок, Борова та Лиман. Дійсно це так звана літня військова кампанія російська, де вони намагаються рухатись. Протягом кількох місяців будуть працювати на цьому напрямку. Паралельно з цим вони намагатимуться розвивати, припустимо, оперативні операції, відволікаючи наші частини на інші ділянки фронту", – вважає військовий експерта.

Як припустив полковник ЗСУ в запасі, це може бути лівий берег Дніпра, Запорізький напрямок у районі Роботиного, Василівки, Харківський напрямок, де тривають бої у районі Липців та Вовчанська.