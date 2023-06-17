Где оккупанты готовятся к битве с ВСУ: спутниковые фото "засветили" окопы россиян в Крыму

Российская армия на фоне контрнаступления Украины построила многочисленные линии обороны в оккупированном Крыму. Оборонительные рубежи россиян простираются от административной границы с Украиной до Джанкоя.

Журналисты получили в свое распоряжение новые снимки Planet Labs оккупированного полуострова. Военные эксперты заявляют, что оборонительные рубежи, построенные российской армией, свидетельствуют о подготовке России к обороне во время наступательной операции ВСУ.

Смотрите также Коллаборанты в Крыму массово просят об эвакуации: в распоряжении 24 Канала оказались документы

Большинство окопов россияне построили после того, как отступили из Херсона

Спутниковые снимки сделаны из четырех локаций с новыми окопами. Эти сооружения – возле села Филатовка, КПВВ Армянск, города Красноперекопска и в Джанкойском районе.

Большая часть окопов, согласно снимкам, возведены армией Россией уже после отступления ее войск из Херсона в ноябре 2022 года.

На спутниковых снимках северной части Крыма видно, что российские военные нередко возводят фортификации вплотную к селам или даже в самых населенных пунктах.

Сравнение спутниковых снимков КПВВ Армянск 5 июня 2022 и 2023 / Фото "Схемы"

Сравнение спутниковых снимков Филатовки 5 июня 2022 и 2023 года / Фото "Схемы"

Сравнение спутниковых снимков Джанкойского района 14 июня 2022 и 9 июня 2023 / Фото "Схемы"

Сравнение спутниковых снимков Красноперекопска 12 июня 2022 и 9 июня 2023 / Фото "Схемы"

Люди в Крыму – живой щит для российской армии

Офицер ВСУ, журналист-расследователь из Крыма Евгений Лешан заявляет, что окопы в оккупированном Крыму – это обычная практика для армии России.

По его словам, Россия использует крымчан в качестве живого щита, если в Крыму будут боевые действия. Он заявил, что люди в Крыму – в опасности из-за коварной тактики россиян.

"Россияне никогда не относились к человеческой жизни как к ценности, тем более к жизням крымчан, которых они всегда держали как заложников. Поэтому – да, эти люди в опасности, население этих сел – в опасности. Ведь если будут идти боевые действия, то россияне фактически используют их как щит", – отметил журналист.