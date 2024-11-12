Россияне нервно прячут технику в Крыму: в УДА "Юг" объяснили страх врага
Во временно оккупированном Крыму россияне прячут бронетехнику на территории заброшенного военного объекта "Городок-7" возле Евпатории. Эта военная часть оставалась безлюдной с начала оккупации Крыма.
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал 24 Каналу, что случаи, когда бронетехнику прячут в заброшенных воинских частях, нередки, есть более уникальные.
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"Сейчас не могу о них говорить, чтобы враг не догадался, где и что ему надо перемещать. Однако даже самые "уникальные" тайники все равно найдем. Я думаю, что оккупанты прячут свою технику даже в подземных хранилищах, которые в Крыму появились еще во времена Второй мировой войны", – рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
Чего боятся россияне в Крыму
Враг постоянно перемещает военную технику по Крымскому полуострову. Прежде всего россияне пытаются скрыть расположение средств противовоздушной обороны, поэтому постоянно их перемещают.
Есть даже случаи, когда пусковые установки максимум по 2 – 3 суток находятся на одних позициях, а потом их снова перемещают. Оккупанты прекрасно понимают, что в Крыму работает партизанское движение,
– отметил Братчук.
Эта информация необходима Силам обороны, чтобы наносить удары по военным объектам на территории Крымского полуострова. Сейчас происходит накопление рабочего материала для анализа, а дальше руководство Сил обороны будет принимать соответствующее решение.
В Крыму россияне прячут технику в заброшенных воинских частях: фото "Атэш"
Крым является большим милитарным хабом для поставки врагу ресурсов для южной группировки войск. В частности, это территория временно оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.
Россияне боятся украинских ударов, которые периодически происходят. Я напомню, что продолжается процесс демилитаризации украинского Крыма. Поэтому сейчас оккупанты пытаются максимально прятать технику,
– сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
Кроме того, оккупанты, пытаясь сбить с толку украинские силы, разместили большое количество старой военной техники на видных местах, вдоль дорог и в полях.
Напомним, что в конце октября Вооруженные Силы Украины нанесли удар по новейшей российской радиолокационной станции "Подлет" на мысе Тарханкут в Крыму, выведя ее из строя.