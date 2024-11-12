Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав 24 Каналу, що випадки переховування бронетехніки у покинутих військових частинах непоодинокі, є більш унікальні.

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"Зараз не можу про них говорити, щоб ворог не здогадався, де і що йому треба переміщувати. Проте навіть "найунікальніші" схованки все одно знайдемо. Я думаю, що окупанти переховують свою техніку навіть у підземних сховищах, які в Криму з'явилися ще за часів Другої світової війни", – розповів речник Української добровольчої армії "Південь".

Чого бояться росіяни в Криму

Ворог постійно переміщує військову техніку по Кримському півострову. Насамперед росіяни намагаються приховати розташування засобів протиповітряної оборони, тому постійно їх переміщують.

Є навіть випадки, коли пускові установки максимум по 2 – 3 доби перебувають на одних позиціях, а потім їх знову переміщують. Окупанти чудово розуміють, що в Криму працює партизанський рух,

– зазначив Братчук.

Ця інформація необхідна Силам оборони, щоб завдавати ударів по військових об'єктах на території Кримського півострова. Зараз відбувається накопичення робочого матеріалу для аналізу, а далі керівництво Сил оборони ухвалюватиме відповідне рішення.

У Криму росіяни ховають техніку в покинутих військових частинах: фото "Атеш"

Крим є великим мілітарним хабом для постачання ворогу ресурсів для південного угруповання військ. Зокрема, це територія тимчасово окупованої частини Херсонської та Запорізької областей.

Росіяни бояться українських ударів, які періодично відбуваються. Я нагадаю, що триває процес демілітаризації українського Криму. Тому зараз окупанти намагаються максимально ховати техніку,

– мовив речник Української добровольчої армії "Південь".

Крім того, окупанти, намагаючись збити з пантелику українські сили, розмістили велику кількість старої військової техніки на видних місцях, уздовж доріг і в полях.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Збройні Сили України завдали удару по новітній російській радіолокаційній станції "Підліт" на мисі Тарханкут у Криму, вивівши її з ладу.