Місцеві кажуть, що пролунало приблизно 10 вибухів. Про це пише 24 Канал із посиланням на кримські телеграм-канали.

Дивіться також У ЦПД підтвердили атаку на нафтобазу на Бєлгородщині та показали відео потужного влучання

Що відомо про вибухи та пожежу у Сімферополі

Місцеві розповіли, що у Сімферополі горить причіп з бензовозом на АЗС поблизу ТЕС. Вогонь перекинувся на машини, що стояли поряд.

Окрім того, вибухи не перестають лунати.

На місце події виїхали пожежники. Попередня площа пожежі – 30 квадратних метрів.

Уже відомо про одного потерпілого.