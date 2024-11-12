Місцеві кажуть, що пролунало приблизно 10 вибухів. Про це пише 24 Канал із посиланням на кримські телеграм-канали.
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Що відомо про вибухи та пожежу у Сімферополі
Місцеві розповіли, що у Сімферополі горить причіп з бензовозом на АЗС поблизу ТЕС. Вогонь перекинувся на машини, що стояли поряд.
Окрім того, вибухи не перестають лунати.
На місце події виїхали пожежники. Попередня площа пожежі – 30 квадратних метрів.
Уже відомо про одного потерпілого.