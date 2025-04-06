Враг имел успех на Харьковщине и расширил плацдарм возле Лимана, – DeepState

Оккупанты продолжают вести наступательные действия на разных направлениях фронта. Недавно враг продвинулся в Харьковской и Донецкой областях.

Непростая ситуация сложилась на северо-восток от Лимана, что в Донецкой области. Там врагу удалось создать стабильный плацдарм, после того, как он форсировал реку Жеребец и перешел на ее правый берег, передает 24 Канал.

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Где россияне продвинулись

По данным DeepState, оккупанты недавно продвинулись возле Новолюбовки, что на Луганщине. Сам населенный пункт враг уже оккупировал. Таким образом оккупанты снова расширили свой плацдарм в районе Лимана.

Где расположена Новолюбовка: смотрите на карте

Аналитики из Института изучения войны указывают, что враг может воспользоваться этим плацдармом для захвата Боровой, что на Харьковщине, или самого Лимана. Продвижение россиян в направлении Боровой и Лимана также призвано создать условия для атаки на украинские позиции в Донецкой области с севера.

Кроме Лиманского направления, противник также имел успех и на Торецком. Захватчики продвинулись в самом городе. Отметим, что здесь продолжаются тяжелые бои. Оккупанты применяют различные тактики для обхода украинских войск. В частности, они используют подземные туннели, чтобы пройти к украинским позициям в Торецке.

Россияне прошли вперед в Торецке: смотрите на карте

Россияне недавно продвинулись и на Харьковском направлении в районе Каменки.

Где расположена Каменка: смотрите на карте