Трудные бои идут на 3 фронтах, – разведка Британии рассказала, где именно

В течение последних суток между российскими захватчиками и украинскими защитниками продолжают идти ожесточенные бои. Происходит это сразу на трех фронтах.

Об этом свидетельствуют данные британских разведчиков. В то же время они отметили, что россия пытается вести наступление на одном из направлений.

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За последние сутки идут ожесточенные бои на трех фронтах, в частности:

на севере, под Харьковом;

на востоке на Донбассе;

на юге Херсонской области.

Основными запланированными усилиями россии, вероятно, является наступление на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: развертывать оперативные резервы для поддержки этого наступления или защищаться от дальнейшего продвижения Украины на Юге,

– подчеркнули разведчики.

Какая ситуация на фронтах

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других же направлениях враг вел обстрелы, в частности:

на Северском направлении зафиксировали минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфино, Запсилье, Мануховка и Стукаловка Сумской области;

зафиксировали минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфино, Запсилье, Мануховка и Стукаловка Сумской области; на Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки.

Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери.

Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелораненых и убитых. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести,

– рассказали в Генштабе.

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