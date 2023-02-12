Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Он убежден, что основа ЧВК "Вагнер" предпочитает оставаться там, где безопаснее и перспективнее с финансовой стороны.

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По словам Фейгина, в ЧВК "Вагнер" входит две категории бойцов. Первая – заключенные, а вторая – ветераны, бывшие контрактники силовых министерств, являвшиеся первоосновой группировки. Сейчас профессиональные "вагнеровцы" преимущественно находятся в Африке, потому что имеют прежде всего финансовый интерес. Там они занимаются добычей полезных ископаемых.

Профессиональные "вагнеровцы" остаются в Африке

В Африке находятся около пяти тысяч военных из ЧВК "Вагнер", сообщил оппозиционер. Туда не отправляют осужденных, потому что оттуда им легче скрыться, там находятся люди профессиональные, ветераны спецслужб.

Фейгин предполагает, что немногие из них изъявили желание ехать на войну в Украину, ведь там шансов выжить гораздо меньше, чем в Африке.

За какие интересы они должны менять контракт в Африке? Поэтому я больше склоняюсь к мнению, что скелет остался в Африке,

– добавил говорящий.

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Планы на Африку

В африканских странах у ЧВК "Вагнер" есть большие планы, отметил оппозиционер. По сообщениям, "вагнеровцы" пытаются функционировать в 35 странах Африки. Не обязательно как военная структура, там работают политтехнологи, инструкторы и другие специалисты.

Как сообщил Фейгин, в 3 – 4 странах Африки "вагнеровцы" стоят очень уверенно, особенно в ЦАР, где имеют "марионеточного президента". Подобная ситуация наблюдается и в Мали.

Я бы сказал, что на них делают планы на будущее именно там. Какой смысл от расходования их на войне под Бахмутом?

– подчеркнул говорящий.

Он убежден, чтобы большинство профессионального состава ЧВК "Вагнер" сейчас остаются в Африке.

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