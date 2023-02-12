Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Він переконаний, що кістяк ПВК "Вагнер" воліє залишатися там, де безпечніше і перспективніше з фінансового боку.
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За словами Фейгіна, до ПВК "Вагнер" входить дві категорії бійців. Перша – в'язні, а друга –ветерани, колишні контрактники силових міністерств, які були першоосновою угруповання. Зараз професійні "вагнерівці" переважно перебувають у Африці, бо мають перш за все фінансовий інтерес. Там вони зокрема займаються видобутком корисних копалин.
Професійні "вагнерівці" залишаються у Африці
В Африці перебуває близько п'яти тисяч військових з ПВК "Вагнер", повідомив опозиціонер. Туди не відправляють засуджених, бо звідти їм легше втекти, там перебувають люди професійні, ветерани спецслужб.
Фейгін припускає, що небагато з них виявили бажання їхати на війну в Україну, адже там шансів вижити набагато менше, ніж у Африці.
За які інтереси вони повинні змінювати контракт у Африці на контракт в Україні? Тому я більше схиляюся до думки, що кістяк залишився у Африці,
– додав мовець.
Фейгін про плани ПВК "Вагнер": дивитись відео
Плани на Африку
В африканських країнах ПВК "Вагнер" має великі плани, зауважив опозиціонер. За повідомленнями, "вагнерівці" намагаються функціонувати в 35 країнах Африки. Не обов'язково як воєнна структура, там працюють політтехнологи, інструктори та інші спеціалісти.
Як повідомив Фейгін, в 3 – 4 країнах Африки "вагнерівці" стоять дуже впевнено, особливо в ЦАР, де мають "маріонеткового президента". Подібна ситуація спостерігається і в Малі.
Я б сказав, на них роблять плани на майбутнє саме там. Який сенс від витрачання їх на війні під Бахмутом?,
– наголосив мовець.
Він переконаний, щоб більшість із професійного складу ПВК "Вагнер" зараз залишається в Африці.
ПВК "Вагнер": останні новини
- На фронті ПВК "Вагнер" зазнає величезних втрат. Нещодавно в Росії були знайдете таємне поховання "вагнерівців", які померли в період з жовтня 2022 року по січень 2023 року.
- За словами президентки Косова Вйоси Османі, "вагнерівці" в Сербії допомагають місцевим воєнним угрупуванням, ймовірно готуючи гібридний напад Сербії. На меті в них захопити територію Косова.
- Заступник командира батальйону "Свобода" 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії Володимир Назаренко повідомив, що ЗСУ знищили вже 77% ПВК "Вагнера". І відновити злочинну компанію неможливо.