Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Він переконаний, що кістяк ПВК "Вагнер" воліє залишатися там, де безпечніше і перспективніше з фінансового боку.

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За словами Фейгіна, до ПВК "Вагнер" входить дві категорії бійців. Перша – в'язні, а друга –ветерани, колишні контрактники силових міністерств, які були першоосновою угруповання. Зараз професійні "вагнерівці" переважно перебувають у Африці, бо мають перш за все фінансовий інтерес. Там вони зокрема займаються видобутком корисних копалин.

Професійні "вагнерівці" залишаються у Африці

В Африці перебуває близько п'яти тисяч військових з ПВК "Вагнер", повідомив опозиціонер. Туди не відправляють засуджених, бо звідти їм легше втекти, там перебувають люди професійні, ветерани спецслужб.

Фейгін припускає, що небагато з них виявили бажання їхати на війну в Україну, адже там шансів вижити набагато менше, ніж у Африці.

За які інтереси вони повинні змінювати контракт у Африці на контракт в Україні? Тому я більше схиляюся до думки, що кістяк залишився у Африці,

– додав мовець.

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Плани на Африку

В африканських країнах ПВК "Вагнер" має великі плани, зауважив опозиціонер. За повідомленнями, "вагнерівці" намагаються функціонувати в 35 країнах Африки. Не обов'язково як воєнна структура, там працюють політтехнологи, інструктори та інші спеціалісти.

Як повідомив Фейгін, в 3 – 4 країнах Африки "вагнерівці" стоять дуже впевнено, особливо в ЦАР, де мають "маріонеткового президента". Подібна ситуація спостерігається і в Малі.

Я б сказав, на них роблять плани на майбутнє саме там. Який сенс від витрачання їх на війні під Бахмутом?,

– наголосив мовець.

Він переконаний, щоб більшість із професійного складу ПВК "Вагнер" зараз залишається в Африці.

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