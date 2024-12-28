На телеканале "Мы - Украина" в рамках национального телемарафона вышел сюжет о реабилитационном центре в Карпатах для защитников и их семей. Комментарий журналистам как раз давала Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Гуменюк получила новую должность

В титрах ее обозначили как представительницу Главного управления психологической поддержки персонала ВСУ. Полковница выложила этот репортаж на своей странице в Facebook, подписав так: "Важная часть работы сегодня. Реабилитация военных в Карпатах".

Кроме этого сюжета, никаких упоминаний о новой работе Гуменюк на ее странице нет.

Напомним, что 5 июня 2024 года стало известно, что полковницу назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Впрочем, уже на следующий день ее оттуда уволили и назначили на должность, которая не связана с медиа.

Ранее Наталья Гуменюк возглавляла пресс-службу Сил обороны Юга. Впрочем, ряд журналистов и медиа написали совместное заявление с просьбой уволить Гуменюк с должности пресс-секретаря ОК "Юг". Причиной этого стали обвинения в запрете освещать военные преступления России в зоне ответственности полковника.