Воздушные Силы сказали, где лучше всего мониторить причину тревоги

Воздушные Силы Украины назвали ресурсы, где есть достоверная и актуальная информация об угрозах для регионов. Также они призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

О приложении и каналах для отслеживания угрозы 24 Канала рассказал представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш, отметив, что обломки боевых частей при работе ПВО также могут навредить населению.

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Ресурсы для мониторинга

Сказать, когда тревога серьезная, когда менее серьезная сложно. Однако Евлаш рекомендует украинцам следить за тревогой в приложении "Воздушная тревога", где указывается уровень повышенной опасности, если уже ракета или беспилотник входят в регион, где у вас выставлена геолокация. Также Воздушные Силы постоянно освещают информацию и мониторят угрозы с российской стороны на их официальном телеграмм-канале "Воздушные Силы", а также в WhatsApp.

"Там максимально проверенная информация, актуальные данные, поэтому вы в режиме реального времени сможете узнать, что именно происходит в вашем регионе", – отметил представитель Воздушных Сил ВСУ.

Нельзя пренебрегать тревогой

Воздушные Силы всегда подчеркивают,, что в случае возникновения воздушной тревоги нельзя пренебрегать ею, поскольку надеяться на ВСУ, на ПВО это хорошо, но иногда падение обломков и боевых частей приводит к жестким, иногда даже и фатальных последствий.

"Мы просим всех спускаться в укрытие и не пренебрегать этими сигналами", – призвал Евлаш.

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