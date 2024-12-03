Россияне пытаются прорвать фронт, – военный рассказал о сложной ситуации на поле боя

Российские оккупанты пытаются прорвать фронт, активно применяя артиллерию и авиацию. Проводят атаки преимущественно небольшими пехотными группами, но и иногда применяют технику различных типов.

Такой информацией с 24 Каналом поделился руководитель разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, подчеркнув, что украинские военные стойко держат оборону.

Важно Есть ли вероятность большого наступления на Запорожском направлении в ближайшее время

Ситуация на поле боя крайне напряженная

В полосе ответственности бригады "Рубеж" находятся Купянский, Лиманский и Северский направления. За 2 декабря враг совершил около 20 безуспешных попыток штурмовых действий: 11 – на Лиманском, 7 – на Купянском и 2 – на Северском отрезке в районе Белогоровки.

Россияне пытаются прорвать фронт, но подразделения Сил обороны отражают атаки,

– отметил боец.

Российские военные активно применяют авиацию: сбрасывают КАБы и неуправляемые авиационные ракеты. Также активно применяют артиллерию и пытаются атаковать в основном малыми пехотными группами. Иногда случается применение техники, каждый следующий раз она может быть разной.

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Враг постоянно что-то меняет в своей тактике, чтобы почувствовать, где у на слабая оборона и нарастить свои усилия на том направлении,

– подчеркнул Борисенко.

В то же время Силы обороны пытаются устойчиво держать оборону. Эффективно работает артиллерия и подразделения FPV, которые уничтожают личный состав и вражескую технику на подступах к украинским передовым позициям. Это, свою очередь, позволяет пехоте успешно обороняться.

Какая ситуация на фронте: смотрите на карте