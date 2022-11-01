Учли жалобы: ДТЭК обнародовала обновленные графики веерных отключений света в Киеве

Из-за ракетного террора России украинская энергосистема до сих пор находится не в лучшем состоянии. Это значит, что украинцев будут ждать плановые отключения электроэнергии. Компания ДТЭК решила обновить графики отключений, учитывая опыт предыдущих 3 недель.

Как пояснили в ДТЭК, графики будут работать в случае, если "Укрэнерго" будет необходимо сбалансировать энергосистему.

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По каким принципам будут действовать новые графики отключений

В графиках указаны только 3 возможных временных промежутка, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия. Энергетики делают все возможное, чтобы отключение каждого адреса длилось не более 4 часов.

Если свет не появился после 4 часов с момента отключения – это может означать необходимость продлить сроки для устранения аварийной ситуации, которые участились из-за стабилизационных отключений.

В энергокомпании объяснили, что опубликованные 3 очереди не означают, что свет по одному адресу будет отсутствовать в течение всех временных промежутков. Если энергосистема будет работать корректно – отключения вообще не будут применяться.

Графики составлены на основе тех объемов, которые необходимы "Укрэнерго", чтобы сбалансировать энергосистему. Отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на сокращение потребления до 250 мегаватт.

В каком случае графики не будут действовать

Если есть распоряжение сократить потребление более чем на 250 мегаватт, то отключения становятся экстренными. В таком случае график бездействует. О применении экстренных отключений клиентов будут предупреждать.

Для того чтобы узнать у Киева может отсутствовать электроснабжение, перейдите по ссылке и укажите название улицы, номер дома.

Добавим, что стабилизационные отключения необходимы для того, чтобы обеспечить работу энергосистемы Украины, которая подверглась и продолжает подвергаться массированным атакам.

В каких регионах 1 ноября не будет света

Утром в Укрэнерго сообщили , что сегодня отключение света запланировано в следующих регионах:

в Киеве;

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Житомирской;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской области.

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