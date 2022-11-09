Аварийных отключений сегодня не будет. В Укрэнерго предупредили только о почасовых плановых отключениях света. Где не будет электроснабжения – читайте в материале 24 канала.
На тему "Запасаемся свечами": как киевляне отреагировали на вероятность эвакуации
Где в Украине не будет света
Максимальные ограничения ввели для жителей
- Киева;
- Киевской области,
- Черниговской области,
- Черкасской области,
- Житомирской области,
- Сумской области,
- Харьковской области,
- Полтавской области,
- Запорожской области,
- Днепропетровской области,
- Кировоградской области.
О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.
Ограничения потребителей позволяют уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий,
– объяснили в Укрэнерго.
Как подготовиться к выключению света / Инфографика 24 канала
Киев и область
Стабилизационные отключения в столице начались с 6 часов утра. Они продлятся по 4 часа, однако возможны задержки на 30 – 40 минут. Ознакомиться с графиком отключений для конкретных домов можно – здесь. Отметим, если вы не нашли своего дома, значит свет у вас не будут выключать.
График отключения света для жителей Киевской области – по ссылке.
Черкасская область
В Черкасской области ограничения на электроснабжение ввели также с 6 часов утра и до полуночи. В областном облэнерго подчеркнули, что только так можно помочь профильным службам быстрее ликвидировать последствия вражеских обстрелов.
Просмотреть график отключений по вашему адресу можно по ссылке. Добавим, что потребителей, у которых не будут выключать свет, призвали все равно экономить его в пиковые часы потребления.
Ивано-Франковская область
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что утром в области выключили свет для II группы потребителей. Электроснабжения не будет до 11 часов утра. Далее свет будут выключать, в случае необходимости:
- с 13:00 по 17:00 для IIІ очереди,
- с 17:00 по 20:00 для I очереди.
Проверить к какой группе вы относитесь можно здесь.
Львовщина
Во Львовской области возможны стабилизационные отключения света. Проверить свой адрес – здесь.
Отключения электроэнергии для жителей Украины – вынужденные и временные. Мрак, в котором будет жить страна-террорист – вечный,
– подчеркнул председатель ОВА Максим Козицкий.
График отключения света во Львовской области / Скриншот
Запорожье
В Запорожье и Запорожском районе свет начали выключать с 7 часов утра. Отключения начались с 4 очереди – крупных промышленных предприятий. С 13:00 без электроснабжения будет первая линия, а позже – вторая. Для первой и второй очередей свет будут выключаться на 3,5 часа.
К какой очереди принадлежит ваш дом узнайте здесь.
Адреса отключений для жителей других областей
- Одесская область – здесь;
- Днепропетровская область – здесь;
- Черниговская область – здесь;
- Сумская область – здесь;
- Харьковская область – здесь;
- Полтавская область – здесь.
Это может вас заинтересовать – оперативная информация о ситуации на главных направлениях фронта: видео