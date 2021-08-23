Где же те красные линии, – Джемилев сравнил Россию с шакалами, а Запад со львами

Мустафа Джемилев вспомнил, что крымские татары страдают от оккупации Россией Крыма. Он заявил, что режим российской оккупации хуже советского.

Джемилев заявил, что надеется, что западные государства помогут Украине вернуть оккупированный Россией Крым. Об этом он сказал на саммите Крымской платформы 23 августа.

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Джемилев сравнил Россию с шакалами, а Запад со львами

Лидер крымских татар вспомнил, что 4 месяца назад президент Франции в выступлении сказал, что вторжение России в Украину – следствие необоснованного коллективного доверия западных стран к России и что сейчас "следует определить четкие красные линии".

Для нас это достаточно обнадеживающие слова. Поскольку имеется в виду, что западные страны и мировое сообщество примет какие-то меры, чтобы воспрепятствовать агрессивной политике России. И здесь для нас очень важен вопрос – где эта "красная линия" проходит и сколько до нее осталось,

– заявил Джемилев.

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