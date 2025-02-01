Встреча длилась 4,5 часа, – бизнесмен вспомнил свое знакомство с Трампом

Дональд Трамп является амбициозной, непредсказуемой и достаточно неординарной личностью. Встречи с ним надолго запоминаются, более того, их надо тщательно планировать.

Как рассказал 24 Каналу бизнесмен, визионер, идеолог технологии Blockchain и искусственного интеллекта Марк Гинзбург, он имел возможность видеться с Трампом. Предполагалось, что встреча продлится 40 минут, но она была значительно длиннее.

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Что поразило в квартире Трампа

"Наша встреча длилась 4,5 часа. Мы начали разговор в кабинете, обсудили его цель – строительство в Киеве, на Крещатике, небоскреба Trump Tower. Была площадь и я хотел построить что-то действительно весомое", – вспомнил Марк Гинзбург.

Здание Trump Tower является хорошо известным по всему миру. Украинцы, которые посещали Соединенные Штаты, также могли ее видеть. Поэтому сначала с Трампом обсудили именно процесс строительства. Затем во время разговора вспомнили о бизнесе, жизни, детей.

Например, Трамп сказал, что последние годы спит по 4 часа в день, я также придерживаюсь этой практики. Далее мы перешли из кабинета в его квартиру в Trump Tower, которая расположена на трех верхних этажах. Само здание имеет 58 этажей,

– добавил бизнесмен.

Уже в квартире Марк Гинзбург и Дональд Трамп провели еще 4 часа. Все помещения очень хорошо отражают личность президента США. Его квартира выполнена в стиле барокко, "Версаля". То есть много бронзы, золота на стенах и потолке, лепнина, большие канделябры, картины в золотых обрамлением.

"Стиль Трампа – это Людовик ХIV, "король солнца". Думаю, именно так он себя и чувствует", – подчеркнул Марк Гинзбург.