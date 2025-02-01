Як розповів 24 Каналу бізнесмен, візіонер, ідеолог технології Blockchain та штучного інтелекту Марк Гінзбург, він мав можливість бачитися з Трампом. Передбачалося, що зустріч триватиме 40 хвилин, але вона була значно довшою.

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Що вразило у квартирі Трампа

"Наша зустріч тривала 4,5 години. Ми почали розмову в кабінеті, обговорили її ціль – будівництво в Києві, на Хрещатику, хмарочоса Trump Tower. Була площа і я хотів побудувати щось дійсно вагоме", – пригадав Марк Гінзбург.

Будівля Trump Tower є добре знаною по всьому світу. Українці, які відвідували Сполучені Штати, також могли її бачити. Тому спершу з Трампом обговорили саме процес будівництва. Відтак під час розмови згадали про бізнес, життя, дітей.

Наприклад, Трамп сказав, що останні роки спить по 4 години в день, я також дотримуюся цієї практики. Далі ми перейшли з кабінету в його квартиру у Trump Tower, яка розташована на трьох верхніх поверхах. Сама будівля має 58 поверхів,

– додав бізнесмен.

Вже у квартири Марк Гінзбург і Дональд Трамп провели ще 4 години. Всі приміщення дуже добре відображають особистість президента США. Його квартира виконана у стилі бароко, "Версалю". Тобто є багато бронзи, золота на стінах і стелі, ліпнина, великі канделябри, картини у золотих обрамленням.

"Стиль Трампа – це Людовик ХIV, "король сонця". Думаю, саме так він себе і відчуває", – підкреслив Марк Гінзбург.