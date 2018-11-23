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      Где еще в ближайшее время ожидать на военное вмешательство России

      61 Читати новину українською
      Где еще в ближайшее время ожидать на военное вмешательство России

      Кремль готовится принять участие в военном конфликте в Ливии, правда там в Москве ничего решать не собираются, зато используют эту ситуацию как новую причину для улучшения своего геополитического влияния в мире.

      Такое мнение выразил российский журналист Александр Рыклин в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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      В частности, он убеждает Россия может вмешаться в конфликт в Ливии, чтобы усилить свое влияние в регионе и снова заставить мировых лидеров сесть за стол переговоров на своих условиях.

      "Вполне может, особенно, если там появляются шансы для определенного круга людей заработать какие-то деньги, то почему бы и нет? А если это еще и будет подкреплено какими-то внешнеполитическими бонусами в виде усиления влияния в регионе", – добавляет представитель СМИ.

      Одновременно Рыклин подчеркивает, что Кремль не собирается решать ливийский конфликт, вместо этого он просто использует эту ситуацию как новую причину для улучшения своего геополитического влияния в мире.

      Единственный интерес России в подобного рода конфликтах, мы это видим в Сирии, это не решить конфликт, а каким-то образом застолбить собственные интересы в регионе, показать мировому сообществу, какими мы являемся важными игроками. Путин создает ситуации, при которых по ним будут садиться за стол переговоров и о чем-то разговаривать. И если ситуация в Ливии будет склоняться к такого рода перспектив, то почему нет, если американцы начнут с нами разговаривать еще и по Ливии – это прекрасно,
      – подытожил журналист.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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