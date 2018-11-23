Де ще найближчим часом очікувати на військове втручання Росії

Кремль готується взяти участь у військовому конфлікті у Лівії, щоправда там у Москві нічого вирішувати не збираються, натомість використають цю ситуацію як нову причину для поліпшення свого геополітичного впливу у світі.

Таку думку висловив російський журналіст Олександр Риклін у коментарі ресурс "Обозреватель".

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Зокрема, він переконує Росія може втрутитись у конфлікт в Лівії, аби посилити свій вплив в регіон та знову змусити світових лідерів сісти за стіл переговорів на своїх умовах.

"Цілком може, особливо, якщо там з'являються шанси для певного кола людей заробити якісь гроші, то чому б ні? А якщо це ще й буде підкріплено якимись зовнішньополітичними бонусами у вигляді посилення впливу в регіоні", – додає представник ЗМІ.

Водночас Риклін підкреслює, що Кремль не збирається вирішувати лівійський конфлікт, натомість він просто використовує цю ситуацію як нову причину для поліпшення свого геополітичного впливу у світі.

Єдиний інтерес Росії у подібного роду конфліктах, ми це бачимо у Сирії, це не вирішити конфлікт, а якимось чином застовпити власні інтереси в регіоні, показати світовій спільноті, якими ми є важливими гравцями. Путін створює будь-які ситуації, за яких з ним будуть сідати за стіл переговорів і про щось розмовляти. І якщо ситуація в Лівії буде схилятися до такого роду перспектив, то чому ні, якщо американці почнуть з нами розмовляти ще й щодо Лівії – це прекрасно,

– підсумував журналіст.