"Где президентский флаг?": курьезы с Порошенко во время принятия военного положения

26 ноября в 16:00 часов сразу после начала заседания в Верховной Раде Петр Порошенко должен был выступить в парламенте с обращением о том, что он передумал и согласен ввести военное положение на 30 дней. Однако депутаты Ляшко и Тимошенко заблокировали президиум и сорвали начало заседания, которое должно было быть пафосным и парадным.

О том, что он приехал в Раду свидетельствовал президентский штандарт – это такой синий флаг с желтым гербом Украины. Его традиционно поставили возле места президента перед началом заседания.

Читайте также: Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев

27 ноября в Facebook постили с Рады фото спины президента, который в то время, пока депутаты кричали и бились – ждал под дверью сессионного зала. И в конце где-то через полчаса президент понял, что выступить ему не дадут. Где-то в 17: 00 штандарт из Рады тихонько вынесли.

Порошенко под дверью сессионного зала

Штандарт из Рады тихонько вынесли

И пока депутаты блокировали выступление президента, Порошенко сбежал в какое-то другое место, где записал ту самую речь, которую планировал адресовать депутатам. В самом начале записи можно услышать, как Порошенко ищет президентский флаг.

Смотрите видео курьеза с Петром Порошенко во время записи обращения:

Что интересно, до приезда президента в Раду там установили еще и суфлер, с которого Порошенко должен был читать речь. Суфлер это такой подсказчик, на котором видно текст и ты можешь читать его так, чтобы все думали, что ты говоришь из головы, а не с бумажки. А на самой трибуне стоял ноутбук президента, где собственно и был написан текст. Его фотографии охотно постили вчера Нардепы. Однако этот суфлер депутаты, сражаясь за военное положение, умудрились сокрушить.

Также были еще два момента, которые вызвали во время заседания смех, хотя должны были бы вызвать слезы. Дважды во время заседания нардепы и президент поссорились из-за ругани.

Сначала народный депутат Сергей Власенко, юрист и правая рука Юлии Тимошенко, оскорбил вице-спикера. А потом и президент услышал какую-то брань и воспринял ее в свой адрес.

Смотрите видео ссоры в Верховной Раде:

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

Все, что нужно знать о военном положении в Украине: смотрите видео