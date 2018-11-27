"Де президентський прапор?": курйози з Порошенком під час ухвалення воєнного стану

26 листопада о 16:00 годині одразу після початку засідання у Верховній Раді Петро Порошенко мав виступити в парламенті зі зверненням про те, що він передумав і згоден ввести воєнний стан на 30 днів. Однак депутати Ляшка і Тимошенко заблокували президію і зірвали початок засідання, який мав бути пафосним та парадним.

Про те, що він приїхав в Раду свідчив президентський штандарт – це такий синій прапор з жовтим гербом України. Його традиційно поставили біля місця президента перед початком засідання.

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27 листопада у Facebook постили з Ради фото спини президента, який в той час, поки депутати кричали та бились – чекав під дверима сесійної зали. І врешті десь за півгодини президент зрозумів, що виступити йому не дадуть. Десь о 17:00 штандарт з Ради тихенько винесли.



Порошенко під дверима сесійної зали



Штандарт з Ради тихенько винесли

І поки депутати блокували виступ президента – Порошенко втік в якесь інше місце, де записав ту саму промову, яку планував адресувати депутатам. На самісінькому початку запису можна почути, як Порошенко шукає президентський прапор.

Дивіться відео курйозу з Петром Порошенком під час запису звернення:

Що цікаво, до приїзду президента в Раду там встановили ще й суфлер, з якого Порошенко мав читати промову. Суфлер це такий підказувач, на якому видно текст і ти можеш читати його так, аби всі думали, що ти говориш з голови, а не з папірця. А на самій трибуні стояв ноутбук президента, де власне і був написаний текст. Його фотографії радо постили вчора Нардепи. Однак цей суфлер депутати, б'ючись за воєнний стан, примудрилися розтрощити.

Також були ще два моменти, які викликали під час засідання сміх, хоча мали б викликати сльози. Аж двічі під час засідання нардепи та президент посварилися через лайку.

Спочатку народний депутат Сергій Власенко, юрист і права рука Юлії Тимошенко, образив віце-спікерку. А потім і президент почув якусь лайку і сприйняв її на свою адресу.

Дивіться відео сварки у Верховній Раді:

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО набрало чинності, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Все, що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео