Где в Украине получают наибольшую субсидию: детали в цифрах
В марте 2019 года монетизированные субсидии через "Укрпочту" получили один миллион пенсионеров на сумму 1,9 миллиарда гривен.
В пресс-службе "Укрпочты" сообщили, что максимальный размер монетизированных субсидий составил 9 273 гривен.
Детально о монетизации субсидий и льготах – читайте в материале 24 канала
В Киевской области почти 106 тысяч пенсионеров получили более 190,7 миллиона гривен – это наибольшая сумма выплаченных средств. В Харьковской области более 154,8 миллиона гривен выплатили почти 80 тысячам пенсионеров, а во Львовской области более 60 тысяч пенсионеров получили более 114 миллионов гривен.
Монетизация субсидий в Украине
Максимальный средний размер субсидий зафиксирован в:
• Черниговской области – 3 042 гривен;
• Ивано-Франковской области – 2 801 гривен;
• Волынской области – 2 130 гривен.
Минимальный средний размер субсидий получили:
• Донецкая область – 1 493 гривен;
• Николаевская область – 1 445 гривен;
• Одесская область – 1 258 гривен.
Что такое субсидия?Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления потребуются: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.
Монетизация субсидий в Украине