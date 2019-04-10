Где в Украине получают наибольшую субсидию: детали в цифрах

В марте 2019 года монетизированные субсидии через "Укрпочту" получили один миллион пенсионеров на сумму 1,9 миллиарда гривен.

В пресс-службе "Укрпочты" сообщили, что максимальный размер монетизированных субсидий составил 9 273 гривен.

Детально о монетизации субсидий и льготах – читайте в материале 24 канала

В Киевской области почти 106 тысяч пенсионеров получили более 190,7 миллиона гривен – это наибольшая сумма выплаченных средств. В Харьковской области более 154,8 миллиона гривен выплатили почти 80 тысячам пенсионеров, а во Львовской области более 60 тысяч пенсионеров получили более 114 миллионов гривен.



Монетизация субсидий в Украине

Максимальный средний размер субсидий зафиксирован в:

• Черниговской области – 3 042 гривен;

• Ивано-Франковской области – 2 801 гривен;

• Волынской области – 2 130 гривен.

Минимальный средний размер субсидий получили:

• Донецкая область – 1 493 гривен;

• Николаевская область – 1 445 гривен;

• Одесская область – 1 258 гривен.

Что такое субсидия?Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления потребуются: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.



Монетизация субсидий в Украине