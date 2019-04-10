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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Где в Украине получают наибольшую субсидию: детали в цифрах

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      Монетизация субсидий
      Монетизация субсидий / Фото из открытых источников

      В марте 2019 года монетизированные субсидии через "Укрпочту" получили один миллион пенсионеров на сумму 1,9 миллиарда гривен.

      В пресс-службе "Укрпочты" сообщили, что максимальный размер монетизированных субсидий составил 9 273 гривен.

      Детально о монетизации субсидий и льготах – читайте в материале 24 канала

      В Киевской области почти 106 тысяч пенсионеров получили более 190,7 миллиона гривен – это наибольшая сумма выплаченных средств. В Харьковской области более 154,8 миллиона гривен выплатили почти 80 тысячам пенсионеров, а во Львовской области более 60 тысяч пенсионеров получили более 114 миллионов гривен.

      субсидія
      Монетизация субсидий в Украине 

      Максимальный средний размер субсидий зафиксирован в:

      • Черниговской области – 3 042 гривен;
      • Ивано-Франковской области – 2 801 гривен;
      • Волынской области – 2 130 гривен.

      Минимальный средний размер субсидий получили:

      • Донецкая область – 1 493 гривен;
      • Николаевская область – 1 445 гривен;
      • Одесская область – 1 258 гривен.

      Что такое субсидия?Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления потребуются: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

      монетизація
      Монетизация субсидий в Украине

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      Теги: Новости Украины Новости Чернигова Новости Киева Новости Львова Коммунальные услуги Укрпошта Деньги Субсидии
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