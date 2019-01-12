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      Где в Украине запрещены полеты беспилотников: под запрет попал дом Порошенко

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      Опубликована карта, где в Украине ограничены полеты беспилотников
      Опубликована карта, где в Украине ограничены полеты беспилотников / Ілюстративне фото

      Государственная авиационная служба Украины еще в июне 2018 года ввела ограничения на полеты беспилотников, однако только теперь стали известны зоны, где действует запрет на полеты. В частности, беспилотники нельзя запускать над Конча-Заспой и домом Президента Украины Петра Порошенко.

      Об этом сообщается на сайте Госавиаслужбы.

      Так, ресурс опубликовал карту "запрещенных зон" для полетов беспилотников. При этом в службе отметили, что вопросы безопасного использования беспилотников не урегулированы должным образом.

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      "Мы работаем над разработкой новых правил, которые безопасно интегрируют новые виды воздушных судов в существующую систему использования воздушного пространства", – говорится в сообщении.

      Так, согласно правилам, если беспилотник весит до 20 килограммов, то запускать его можно в пределах зон ограничений/резервирований воздушного пространства. Для этого достаточно написать письмо в Украэроцентр за 10 рабочих дней до старта полетов.

      Среди мест, над которыми запрещено запускать беспилотники, – пгт Козин, где и расположен дом Порошенко.

      безпілотники польоти заборона карта Конча Заспа

      Территории Конча-Заспы, над которыми запрещены полеты беспилотников

      По данным "Украинской правды", основатель Quadrocopter.ua и дистрибьютор DJI в Украине Тарас Трояк увидел карту только 11 января. Полтора месяца назад "Всеукраинская федерация владельцев беспилотников" подавала запрос на предоставление соответствующей информации, но ответа так и не получила.

      И даже те рекомендации, которые они сейчас разместили на сайте, не соответствуют тому нормативному документу, который приняли в сентябре – "Порядок использования воздушного пространства". Потому что здесь сказано, что полеты БПЛ весом до 20 килограммов должны выполняться в пределах зон ограничений/резервирований воздушного пространства,
      – рассказал Трояк.

      По его словам, речь идет о самоуправстве.

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      "Фактически, они выделили зоны и говорят, что БПЛ могут летать только там, но с их разрешения – что в принципе не соответствует этим правилам, поскольку там написано, что во всех других местах можно летать без разрешений", – добавил основатель Quadrocopter.ua.

      Он отметил, что в никаких документах, регламентирующих полеты беспилотников, нет требования не вмешиваться в чью-то частную жизнь, кого-то не фотографировать или снимать без его разрешения, прекращать полет на требование представителей правоохранителей или военных.

      Поэтому рекомендация Госавиаслужбы не имеет никаких юридических последствий. Тем временем, отмечает Трояк, положительным является уже тот факт, что стали известны зоны, которые подпадают под ограничения для полетов.

      Относительно Козина, то там, в отличие от других указанных мест, летать нельзя не только беспилотникам, но и любым пилотируемым судам.

      В случае нарушения запретов, законодательство не предусматривает никакого наказания.

      Напомним, что 11 июня 2018 Госавиаслужба ввела ограничения на полеты беспилотников, вес которых составляет не более 2 килограммов. Для осуществления полетов беспилотников государство не требует получать специальные разрешения или уведомлять учреждения, однако необходимо придерживаться определенных требований. В частности, разрешается осуществлять такие полеты только днем.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Техно авиация
      Источник: 24 Канал
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