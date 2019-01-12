Де в Україні заборонені польоти безпілотників: під заборону потрапив будинок Порошенка

Державна авіаційна служба України ще у червні 2018 року ввела обмеження на польоти безпілотників, проте тільки тепер стали відомі зони, де діє заборона на польоти. Зокрема, безпілотники не можна запускати над Конча-Заспою і будинком Президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляється на сайті Державіаслужби.

Так, ресурс опублікував карту "заборонених зон" для польотів безпілотників. При цьому у службі зауважили, що питання безпечного використання безпілотників не врегульоване належним чином.

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"Ми працюємо над розробкою нових правил, які безпечно інтегрують нові види повітряних суден в існуючу систему використання повітряного простору", – мовиться в повідомленні.

Так, згідно з правилами, якщо безпілотник важить до 20 кілограмів, то запускати його можна в межах зон обмежень/резервування повітряного простору. Для цього достатньо написати листа в Украероцентр за 10 робочих днів до старту польотів.

Серед місць, над якими заборонено запускати безпілотники, – смт Козин, де і розташований будинок Порошенка.



Території Конча-Заспи, над якими заборонені польоти безпілотників

За даними "Української правди", засновник Quadrocopter.ua і дистриб'ютор DJI в Україні Тарас Трояк побачив карту тільки 11 січня. Півтора місяці тому "Всеукраїнська федерація власників безпілотників" подавала запит на надання відповідної інформації, але відповіді так і не отримала.

І навіть ті рекомендації, які вони зараз розмістили на сайті, не відповідають тому нормативному документу, який прийняли у вересні – "Порядок використання повітряного простору". Тому що тут сказано, що польоти БПЛ вагою до 20 кілограмів повинні виконуватися в межах зон обмежень/резервування повітряного простору,

– розповів Трояк.

За його словами, мовиться про самоправство.

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"Фактично, вони виділили зони і кажуть, що БПЛ можуть літати тільки там, але з їхнього дозволу – що в принципі не відповідає цим правилам, оскільки там написано, що у всіх інших місцях можна літати без дозволів", – додав засновник Quadrocopter.ua.

Він зауважив, що в жодних документах, які регламентують польоти безпілотників, немає вимоги не втручатись у чиєсь приватне життя, когось не фотографувати або не знімати без його дозволу, припиняти політ на вимогу представників правоохоронців або військових.

Тож рекомендація Державіаслужби не має жодних юридичних наслідків. Тим часом, відзначає Трояк, позитивним є вже той факт, що стали відомі зони, які підпадають під обмеження для польотів.

Щодо Козина, то там, на відміну від інших вказаних місць, літати не можна не тільки безпілотникам, але і будь-яким пілотованим суднам.

У разі порушення заборон, законодавство не передбачає жодного покарання.

Нагадаємо, що 11 червня 2018 року Державіаслужба ввела обмеження на польоти безпілотників, вага яких становить не більше 2 кілограмів. Для здійснення польотів безпілотників держава не вимагає отримувати спеціальні дозволи чи повідомляти установи, однак необхідно дотримуватися певних вимог. Зокрема, дозволяється здійснювати такі польоти лише вдень.