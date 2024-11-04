Что стоит знать о гемблинговой индустрии в Украине: интервью с Александром Бондарем

Игорный бизнес в Украине получил возможность легально работать лишь несколько лет назад. Сейчас он активно развивается. В то же время до сих пор появляются нелегальные компании, деятельность которых негативно влияет на развитие всей индустрии.

Редакция 24 Канала пообщалась с Александром Бондарем – директором по юридическим вопросам бренда "Чемпион" – о гемблинговой индустрии: ее главных достижениях и вызовах, которые диктует настоящее.

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Александр Бондарь / Скриншот из видео 24 Канала

Бренд "Чемпион" одним из первых вышел на легальный рынок

– Что такое игровые провайдеры? Какие их основные функции?

Провайдер – это юридическое лицо, которое разрабатывает и предоставляет софт, то есть программное обеспечение. Оно включает в себя визуал, звуки, механику игры, алгоритмы, генератор случайных чисел и тому подобное. Клиентами провайдеров являются организаторы азартных игр в интернете, то есть онлайн-казино. Основные функции:

разработка;

сертификация;

имплементация (техническая интеграция);

обеспечение надлежащего уровня работы программного обеспечения.

– Расскажите об истории возникновения и развития рынка игровых провайдеров в Украине. Как это происходило?

Игорная индустрия получила легальный статус в Украине в 2020 году. Тогда же создали Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Она выдает лицензии компаниям, которые хотят заниматься игорным бизнесом.

Отдельную лицензию выделили для провайдеров (лицензия на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр). Тем, кто ее получил, можно легально предоставлять услуги организаторам (казино, букмекеры).

Начиная с апреля 2021 года, провайдеры начали активно получать эти лицензии.

К слову, по состоянию на осень 2024 года в Украине работают 32 провайдера.

Бренд "Чемпион" одним из первых вышел на новый, абсолютно легальный рынок. Наш провайдер является разработчиком собственного программного обеспечения. Его написала команда украинцев. И вот уже более трех лет мы успешно развиваем свой продукт и работаем над актуальностью азартных игр.

Как получить лицензию и сколько придется заплатить

– Насколько важна лицензия для легальной деятельности рынка?

Жизненно необходимо – без лицензии заниматься предоставлением услуг игорному бизнесу – незаконно. Без лицензии нивелируется любой контроль со стороны государства, а следовательно, не соблюдается минимальный уровень качества услуг провайдеров.

– А теперь поговорим о юридической составляющей. Как компания может получить лицензию и поддерживать ее?

Юридическое лицо обращается в КРАИЛ с пакетом документов, которые четко определены в лицензионных условиях осуществления деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр. С требованиями можно ознакомиться на сайте Комиссии, где все изложено подробно и понятно.

Конечно, необходимо сертифицировать программное обеспечение: онлайн-систему организатора азартных игр и сами игры. Также нужно подтвердить бенефициаров юридического лица.

Следующий шаг: когда члены Комиссии приняли положительное решение, наступает время оплатить лицензию. На сегодня она стоит 2 130 000 гривен (на 5 лет).

Также надо обязательно соблюдать нормы, стандартов хозяйственной деятельности.

– Какую роль в регулировании этой индустрии играют государственные органы?

Именно они выдают лицензии. Систематически следят, чтобы все участники рынка азартных игр придерживались норм. Блокируют нелегальные продукты, в частности, в интернете.

Кроме того, регулятор выполняет важную социальную роль: рассматривает жалобы игроков и принимает меры воздействия, внедряет принципы ответственной игры и администрирует Реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм.

– Как происходит взаимодействие с другими бизнесами и клиентами на этом рынке?

Это достаточно новый и динамичный b2b рынок. Взаимодействие простое: владелец программного обеспечения "Чемпион" предоставляет предложения организаторам казино и в дальнейшем по лицензионным договорам софт передают в пользование.

Каким должен быть "легальный софт"

– На этом рынке существует такой термин как "легальный софт". Что это такое? Каким он вообще должен быть? Существуют ли какие-то стандарты?

Во-первых, он соответствует нормам, написанным в законе Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". В частности, должен содержать онлайн-систему организатора, которая соответствует всем требованиям и имеет сертификат соответствия в определенных Комиссией учреждениях.

Также никто не запрещает владеть сертификатами международных учреждений, например, GLI Gaming Laboratories International.

Во-вторых, должен соответствовать высоким стандартам, которые ставят организаторы казино в интернете, то есть быть максимально конкурентным и высокотехнологичным.

Почему "Черный софт" – одна из самых больших угроз сегодня

– Насколько я знаю, то одним из крупнейших вызовов на рынке сейчас является так называемый "черный софт". Что это такое? И чем он угрожает компаниям, которые работают по закону? И как с ним бороться?

Это – некачественный программный код, который не соответствует всему тому, о чем я предварительно сказал. То есть он – не сертифицирован, не соответствует требованиям закона и соответственно используется без лицензий и создания юрлица.

Часто команды мошенников копируют легальных провайдеров, в которых бренд раскрученный и известный, узнаваемый среди потребителей. Использование несертифицированного или, так называемого, "черного софта" является очень болезненной темой для добросовестных участников этого рынка.

Объясню почему. Мы создаем свой софт, привлекаем квалифицированных ІТ-специалистов, тратим время и вкладываем колоссальный финансовый ресурс, и, в результате, получаем конкурентоспособный продукт в сфере онлайн-гемблинга.

Дальше еще серьезнее: для того, чтобы софт применить в сфере азартных игр, его обязательно нужно сертифицировать в определенном государственном учреждении. Это – кропотливый и длительный процесс. Конечно, вкладывая такие ресурсы, мы хотим идентифицировать себя в этой области среди других участников рынка. Соответственно мы используем определенные коммерческие обозначения, в частности торговые марки, логотипы.

Чаще всего копируют или имитируют нашу интеллектуальную собственность при применении и продаже нелегального (несертифицированного) софта для черных/серых онлайн-казино.

Это большая проблема, поскольку такие действия нарушают наши права интеллектуальной собственности на торговые марки, бренды. Прежде всего этим наносят репутационный ущерб. Кроме того, такие действия приводят к негативным последствиям для пользователей того софта. Так, конечно, использовать уже известный бренд, который приобрел положительную репутацию, – гораздо выгоднее, чем создавать собственный.

Бесспорно, мы принимаем все меры, которые предусматривает законодательство Украины. В частности, систематически предоставляем перечень сайтов нарушителей в КРАИЛ, Киберполиции, а также направляем жалобы о нарушении прав интеллектуальной собственности в службу поддержки Google.

Чем же так опасен "черный софт" в сфере онлайн-гемблинга: первое и самое главное – нет никаких гарантий по выплатам выигрышей. Также опасность в том, что персональные данные игроков не будут защищены.

– Процесс сертификации в Украине. Есть ли какие-то государственные стандарты? И, если да, то влияет ли он на качество предоставления услуг в этой сфере? Каким образом?

Перечень учреждений сертификации есть на сайте Комиссии (КРАИЛ). Их 11.

ДСТУ, конечно, влияет. Это повышает уровень предоставления услуг и ставит в законные рамки провайдеров, а значит, защищает конечного потребителя.

Провайдер "Чемпион" помогает развивать легальный рынок азартных игр в Украине

– Вернемся к провайдеру "Чемпион", которого мы уже неоднократно упоминали. Мы уже поняли, что он был один из первых на легальном рынке. Какие достижения имеет компания за последние годы?

Во-первых, легальная, качественная работа для наших клиентов – онлайн-казино, которым мы предоставляем софт, успешно сотрудничают с нами. Помогаем развивать бизнес наших клиентов через качественный продукт.

Мы делаем все для того, чтобы предложить интересные, актуальные, разнообразные и высокопроизводительные азартные игры. В наших играх высокое RTP (Return to Player).

Во-вторых, создание рабочих мест, уплаты лицензионного платежа, налогов в госбюджет.

В-третьих, самое главное – внесение своего труда в развитие легального, прозрачного и качественного рынка азартных игр в Украине.

– Каким вы видите будущее индустрии провайдеров программного обеспечения для онлайн-казино в Украине? Как, по вашему мнению, она будет развиваться. В целом, как легализация этой индустрии может положительно повлиять на государство?

Я вижу яркое, успешное и прибыльное будущее в индустрии провайдеров программного обеспечения для онлайн-казино. Качественное расширение этого рынка.

Со стороны государства – повышение стандартов деятельности и содействие лицензированным провайдерам. Государственная система онлайн-мониторинга – это специализированный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для:

мониторинга хозяйственной деятельности организаторов азартных игр;

обеспечения соответствия лицензионным условиям и техническим стандартам;

получения или передачи информации в режиме реального времени.

Кроме того, прогнозирую, что приход иностранных провайдеров и иностранных инвесторов приведет к:

увеличению рабочих мест;

дополнительным поступлениям в госбюджет;

увеличению инвестиционной привлекательности.

Также нас ждут специальные выставки для провайдеров (в частности, международных), которые будут проводить в Украине.

Резюмируя свой рассказ об индустрии онлайн-гемблинга, хочу поделиться своей амбициозной мечтой: мы ставим целью изменить отношение общества к гемблингу, в частности, азартным играм в сети интернет. Мы стремимся к тому, чтобы онлайн-гемблинг в Украине воспринимался как одна из разновидностей развлечений. И несмотря на то, что у программного обеспечения бренда "Shampion" высокий уровень возврата выигрышей (Return to Player), мы не предпочитаем, чтобы игроки применяли онлайн-гемблинг как средство улучшить свое финансовое положение. Подчеркиваю: игра в интернет-казино – это исключительно о развлечениях.

Интервью с Александром Бондарем: смотрите видео