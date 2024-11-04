Редакція 24 Каналу поспілкувалася з Олександром Бондарем – директором з юридичних питань бренду "Чемпіон" – про гемблінгову індустрію: її головні досягнення та виклики, які диктує сьогодення.

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Олександр Бондар / Скриншот з відео 24 Каналу

Бренд "Чемпіон" одним із найперших вийшов на легальний ринок

– Що таке ігрові провайдери? Які їхні основні функції?

Провайдер – це юридична особа, яка розробляє та надає софт, тобто програмне забезпечення. Воно охоплює візуал, звуки, механіку гри, алгоритми, генератор випадкових чисел тощо. Клієнтами провайдерів є організатори азартних ігор в інтернеті, тобто онлайн-казино. Основні функції:

розробка;

сертифікація;

імплементація (технічна інтеграція);

забезпечення належного рівня роботи програмного забезпечення.

– Розкажіть про історію виникнення та розвитку ринку ігрових провайдерів в Україні. Як це відбувалось?

Гральна індустрія отримала легальний статус в Україні у 2020 році. Тоді ж створили Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Вона видає ліцензії компаніям, які хочуть займатися гральним бізнесом.

Окрему ліцензію виділили для провайдерів (ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор). Тим, хто її отримав, можна легально надавати послуги організаторам (казино, букмекери).

Розпочинаючи з квітня 2021 року, провайдери почали активно отримувати ці ліцензії.

До слова, станом на осінь 2024 року в Україні працюють 32 провайдери.

Бренд "Чемпіон" одним із перших вийшов на новий, абсолютно легальний ринок. Наш провайдер є розробником власного програмного забезпечення. Його написала команда українців. І ось вже понад три роки ми успішно розвиваємо свій продукт та працюємо над актуальністю азартних ігор.

Як отримати ліцензію та скільки доведеться заплатити

– Наскільки важливою є ліцензія для легальної діяльності ринку?

Життєво необхідно – без ліцензії займатися наданням послуг гральному бізнесу – незаконно. Без ліцензії нівелюється будь-який контроль з боку держави, а отже, не дотримується мінімальний рівень якості послуг провайдерів.

– А тепер поговоримо про юридичну складову. Як компанія може отримати ліцензію і підтримувати її?

Юридична особа звертається до КРАІЛ з пакетом документів, які чітко визначені в ліцензійних умовах провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор. З вимогами можна ознайомитись на сайті Комісії, де все викладено детально та зрозуміло.

Звісно, необхідно сертифікувати програмне забезпечення: онлайн-систему організатора азартних ігор та самі ігри. Також потрібно підтвердити бенефіціарів юридичної особи.

Наступний крок: коли члени Комісії ухвалили позитивне рішення, настає час оплатити ліцензію. Станом на сьогодні вона коштує 2 130 000 гривень (на 5 років).

Також треба обов'язково дотримуватися норм, стандартів господарської діяльності.

– Яку роль у регулюванні цієї індустрії відіграють державні органи?

Саме вони видають ліцензії. Систематично слідкують, щоб всі учасники ринку азартних ігор дотримувалися норм. Блокують нелегальні продукти, зокрема, в інтернеті.

Окрім того, регулятор виконує важливу соціальну роль: розглядає скарги гравців і вживає заходи впливу, впроваджує принципи відповідальної гри й адмініструє Реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

– Як відбувається взаємодія з іншими бізнесами та клієнтами на цьому ринку?

Це достатньо новий та динамічний b2b ринок. Взаємодія проста: власник програмного забезпечення "Чемпіон" надає пропозиції організаторам казино і в подальшому за ліцензійними договорами софт передають у користування.

Яким має бути "легальний софт"

– На цьому ринку існує такий термін як "легальний софт". Що це таке? Яким він взагалі має бути? Чи існують якісь стандарти?

По-перше, він відповідає нормам, написаним у законі України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Зокрема, має містити онлайн-систему організатора, яка відповідає всім вимогам та має сертифікат відповідності у визначених Комісією установах.

Також ніхто не забороняє володіти сертифікатами міжнародних установ, наприклад, GLI Gaming Laboratories International.

По-друге, має відповідати високим стандартам, які ставлять організатори казино в інтернеті, тобто бути максимально конкурентним та високотехнологічним.

Чому "Чорний софт" – одна з найбільших загроз сьогодні

– Наскільки я знаю, то одним з найбільших викликів на ринку зараз є так званий "чорний софт". Що це таке? І чим він загрожує компаніям, які працюють згідно з законом? І як з ним боротися?

Це – неякісний програмний код, який не відповідає всьому тому, про що я попередньо сказав. Тобто він – не сертифікований, не відповідає вимогам закону та відповідно використовується без ліцензій та створення юрособи.

Часто команди шахраїв копіюють легальних провайдерів, в яких бренд розкручений та відомий, впізнаваний серед споживачів. Використання несертифікованого або, так званого, "чорного софту" є дуже болісною темою для добросовісних учасників цього ринку.

Поясню чому. Ми створюємо свій софт, залучаємо кваліфікованих ІТ-спеціалістів, витрачаємо час та вкладаємо колосальний фінансовий ресурс, та, в результаті, отримуємо конкурентоздатний продукт у сфері онлайн-гемблінгу.

Далі ще серйозніше: для того, щоб софт застосувати у сфері азартних ігор, його обов'язково потрібно сертифікувати у визначеній державною установі. Це – кропіткий і тривалий процес. Звісно, вкладаючи такі ресурси, ми хочемо ідентифікувати себе в цій галузі з-поміж інших учасників ринку. Відповідно ми використовуємо певні комерційні позначення, зокрема торговельні марки, логотипи.

Найчастіше копіюють або імітують нашу інтелектуальну власність під час застосування та продажу нелегального (несертифікованого) софту для чорних/сірих онлайн-казино.

Це велика проблема, оскільки такі дії порушують наші права інтелектуальної власності на торговельні марки, бренди. Насамперед цим завдають репутаційної шкоди. Окрім того, такі дії призводять до негативних наслідків для користувачів того софту. Так, звісно, використовувати вже відомий бренд, який набув позитивної репутації, – набагато вигідніше, ніж створювати власний.

Безперечно, ми вживаємо всіх заходів, які передбачає законодавство України. Зокрема, систематично надаємо перелік сайтів порушників до КРАІЛ, Кіберполіції, а також направляємо скарги щодо порушення прав інтелектуальної власності до служби підтримки Google.

Чим же такий небезпечний "чорний софт" у сфері онлайн-гемблінгу: найперше й найголовніше – немає жодних гарантій щодо виплат виграшів. Також небезпека у тому, що персональні дані гравців не будуть захищені.

– Процес сертифікації в Україні. Чи є якісь державні стандарти? І, якщо так, то чи впливає він на якість надання послуг у цій сфері? У який спосіб?

Перелік установ сертифікації є на сайті Комісії (КРАІЛ). Їх 11.

ДСТУ, звісно, впливає. Це підвищує рівень надання послуг та ставить у законні межі провайдерів, а отже, захищає кінцевого споживача.

Провайдер "Чемпіон" допомагає розбудовувати легальний ринок азартних в Україні

– Повернімося до провайдера "Чемпіон", якого ми вже неодноразово згадували. Ми вже зрозуміли, що він був один із перших на легальному ринку. Які досягнення має компанія за останні роки?

По-перше, легальна, якісна робота для наших клієнтів – онлайн-казино, яким ми надаємо софт, успішно співпрацюють з нами. Допомагаємо розвивати бізнес наших клієнтів через якісний продукт.

Ми робимо все для того, щоб запропонувати цікаві, актуальні, різноманітні та високопродуктивні азартні ігри. В наших іграх високе RTP (Return to Player).

По-друге, створення робочих місць, сплати ліцензійного платежа, податків в держбюджет.

По-третє, найголовніше – внесення своєї праці в розбудову легального, прозорого та якісного ринку азартних ігор в Україні.

– Яким ви бачите майбутнє індустрії провайдерів програмного забезпечення для онлайн-казино в Україні? Як, на вашу думку, вона розвиватиметься. Загалом як легалізація цієї індустрії може позитивно вплинути на державу?

Я бачу яскраве, успішне та прибуткове майбутнє в індустрії провайдерів програмного забезпечення для онлайн-казино. Якісне розширення цього ринку.

З боку держави – підвищення стандартів діяльності та сприяння ліцензованим провайдерам. Державна система онлайн-моніторингу – це спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для:

моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор;

забезпечення відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам;

отримання або передачі інформації в режимі реального часу.

Окрім того, прогнозую, що прихід іноземних провайдерів та іноземних інвесторів призведе до:

збільшення робочих місць;

додаткових надходжень до держбюджету;

збільшення інвестиційної привабливості.

Також нас чекають спеціальні виставки для провайдерів (зокрема, міжнародних), які проводитимуть в Україні.

Резюмуючи свою розповідь про індустрію онлайн-гемблінгу, хочу поділитися своєю амбітною мрією: ми ставимо на меті змінити ставлення суспільства до гемблінгу, зокрема, азартних ігор в мережі інтернет. Ми прагнемо аби онлайн-гемблінг в Україні сприймався як один з різновидів розваг. І не дивлячись на те, що у програмного забезпечення бренду "Сhampion" високий рівень повернення виграшів (Return to Player), ми не воліємо, щоб гравці застосовували онлайн-гемблінг як засіб покращити своє фінансове становище. Наголошую: гра в інтернет-казино – це виключно про розваги.

Інтервʼю з Олександром Бондарем: дивіться відео