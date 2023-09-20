Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, отметив, что риторика со стороны Соединенных Штатов могла быть более агрессивной и активной.

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Требуется больше объяснений и аргументации

Однако он обратил внимание на то, что сейчас в США продолжаются электоральные изменения. Среди обычных американцев уровень активной поддержки Украины, к сожалению, уменьшается. А также процент американцев, которые считают, что нужно больше тратить и больше оказывать помощи Украине, снизился по сравнению с предыдущими месяцами.

К этому призывает и протрамповское "крыло" Республиканской партии и даже ее умеренные "крылья". Кроме того, они подчеркивают, что США имеют внутренние вызовы. Это не значит, по словам Шеренговского, что Соединенные Штаты оставят Украину без поддержки. Однако расходы придется немного сбалансировать. И эти настроения ощущались и в выступлении Байдена.

Это не означает, что помощь будет остановлена или Соединенные Штаты бросают Украину. Это значит, что нам нужно больше объяснений, аргументации, работы как на уровне президента, всего Конгресса, так и на уровне убеждений простых американцев.

– отметил политолог-международник.

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Фактор Китая

На риторику выступления Байдена также повлияли недавние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И (Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился на Мальте на этих выходных с главой МИД Китая Ван И – 24 Канал). Ведь США пытаются в последнее время сбалансировать свои позиции с КНР с целью предотвращения создания еще больше конфликтов и противоречий.

"Это в определенной степени умерило риторику президента США во время выступления на Генассамблее ООН", – подчеркнул Шеренговский.

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Обратите внимание! Ранее отмечалось, что Байден на Генассамблее ООН может призвать к расширению организации. В частности, в Совет безопасности Организации Объединенных наций могут пригласить Индию, Бразилию, Германию, Японию и ЮАР. Тогда количество постоянных членов организации может увеличиться до 10 или 11 стран. Напомним, что сейчас Совбез ООН состоит из 5 постоянных членов: США, Франции, Китая, Великобритании и России.

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