В настоящее время Совбез ООН имеет 5 постоянных членов. Это США, Франция, Китай, Великобритания и Россия.

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В Совбез ООН могут войти новые страны

Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил, что президент США обратится в 193 страны-члены ООН с просьбой "взглянуть на архитектуру Совета безопасности". В частности, Байден считает, что Совбез ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим".

Мы просто считаем, что пора обсудить архитектуру организации. Я думаю, что президент Байден, Соединенные Штаты, поддержал бы увеличение числа членов,

– сказал Кирби.

Журналисты издания The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что Байден хочет предложить включить в совет Индию, Бразилию, Германию, Японию и ЮАР. Таким образом, в целом постоянных членов организации станет 10 или 11 стран.

Обратите внимание! Совбез ООН также выбирает в свою организацию 10 непостоянных стран-членов. Они входят в совет на двухлетний срок.

Следует отметить, что реформа Совета Безопасности нуждается во внесении изменений в Устав ООН. Однако журналисты подчеркнули, что в этом вопросе существует потенциальное препятствие Китаю и России, поскольку предложенная реформа может уменьшить их полномочия налагать вето на резолюции и препятствовать санкциям.

В то же время Кирби точно не сказал, будет ли означать включение новых стран в Совбез ООН изменение правил применения права вето или структуры членства.

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