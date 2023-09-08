В предвыборных программах республиканцев украинская тема будет основополагающей. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, добавив, что они помогали Украине даже раньше, чем демократы.

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Помощь Украине останется постоянной

Украина стала рубиконом борьбы демократии с авторитаризмом по всему миру. В США это хорошо понимают, поэтому, по словам аналитика, даже если гипотетически допустить, что сенат не поддержит обращение Байдена о выделении военной помощи Украине, то президент имеет другие инструменты, чтобы это сделать.

В этом плане угрозы я не вижу. Более того, хотел бы напомнить, что скорее оружие Украине начали давать не демократы, а республиканцы, еще во времена Трампа,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

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Принципы Госдепа отвечают нашим потребностям

Основополагающие идеи Государственного департамента США абсолютно отвечают потребностям Украины и ее стремлению отстаивать свою независимость. Следовательно, помощь Украине меньше не станет. Также не нужно забывать, что есть закон о ленд-лизе, который пока не реализовали.

Относительно внутренних проблем в Украине, в частности коррупции, аналитик объяснил, что они дискуссионны в вопросах переговоров между США и Украиной, но все же их можно решить.

Сейчас не столь важно, кто станет у власти – республиканцы или демократы – поддержка сохранится, ведь в США есть четкое понимание того, что покидать Украину никто не планирует,

– подчеркнул Валерий Клочок.

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