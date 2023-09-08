У передвиборчих програмах республіканців українська тема буде основною. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, додавши, що вони допомагали Україні навіть раніше, ніж демократи.

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Допомога Україні залишиться сталою

Україна стала рубіконом боротьби демократії з авторитаризмом у цілому світі. У США це добре розуміють, тому, за словами аналітика, навіть якщо гіпотетично допустити, що сенат не підтримає звернення Байдена про виділення військової допомоги Україні, то в президента є інші інструменти, щоб це зробити.

У цьому плані я загрози не бачу. Щобільше, хотів би нагадати, що швидше зброю Україні почали давати не демократи, а республіканці, ще за часів Трампа,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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Принципи Держдепу відповідають нашим потребам

Засадничі ідеї Державного департаменту США абсолютно відповідають потребам України та її прагненню відстоювати свою незалежність. Відтак допомога Україні меншою не стане. Також не треба забувати, що є закон про ленд-ліз, який поки не реалізували.

Щодо внутрішніх проблем в Україні, зокрема корупції, аналітик пояснив, що вони є дискусійними у питаннях перемовин між США й Україною, але все-таки їх можна вирішити.

Зараз не настільки важливо, хто стане при владі – республіканці чи демократи – підтримка збережеться, адже в США є чітке розуміння того, що залишати Україну ніхто не планує,

– підкреслив Валерій Клочок.

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