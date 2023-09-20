Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, зазначивши, що риторика з боку Сполучених Штатів могла бути більш агресивною та активною.

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Потрібно більше пояснень та аргументації

Однак він звернув увагу на та, що зараз у США тривають електоральні зміни. Серед звичайних американців рівень активної підтримки України, на жаль, зменшується. А також відсоток американців, які вважають, що потрібно більше витрачати коштів та більше надавати допомоги Україні, знизився порівняно з попередніми місяцями.

До цього закликає й протрампівське "крило" Республіканської партії та навіть її помірковані "крила". Крім того, вони наголошують на тому, що США мають внутрішні виклики. Це не означає, за словами Шеренговського, що Сполученні Штати залишать Україну без підтримки. Проте витрати доведеться трішки збалансовувати. І ці настрої відчувались й у виступі Байдена.

Це не означає, що допомога буде зупинена або Сполучені Штати кидають Україну. Це означає, що нам потрібно більше пояснень, аргументації, роботи як на рівні президента, усього Конгресу, так і на рівні переконань простих американців,

– зазначив політолог-міжнарожник.

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Чинник Китаю

На риторику виступу Байдена також вплинули нещодавні перемовини з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї (Радник президента США по національній безпеці Джейк Салліван зустрівся на Мальті цими вхідними з главою МЗС Китаю Ван Ї – 24 Канал). Адже США намагаються останнім часом збалансувати свої позиції з КНР з метою запобігання створенню ще більше конфліктів та протиріч.

"Це певною мірою стишило риторику президента США під час виступу на Генасамблеї ООН", – підкреслив Шеренговський.

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Зверніть увагу! Раніше зазначалось, що Байден на Генасамблеї ООН може закликати до розширення організації. Зокрема до Ради безпеки Організації Об'єднаних націй можуть запросити Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та ПАР. Тоді кількість постійних членів організації може збільшитись до 10 або 11 країн. Нагадаємо, що зараз Радбез ООН складається з 5 постійних членів: США, Франції, Китаю, Великої Британії та Росії.

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